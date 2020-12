Justin Timberlake torna a recitare nel film Palmer di Apple TV+

Justin Timberlake torna a mostrare il suo talento interpretativo recitando nel film drammatico di Apple TV+ intitolato Palmer.

Justin Timberlake- foto kissfm.ro

A tre anni dalla sua ultima interpretazione in Wonder Wheel di Woody Allen, infatti, il cantante di SexyBack torna al mondo della recitazione.

Il talentuoso Justin Timberlake sarà il protagonista del drammatico originale intitolato Palmer al fianco di Alisha Wainwright, June Squibb, Juno Temple e Ryder Allen.

Timberlake sarà Eddie Palmer, un’ex talento del football ed ex detenuto che riesce a trovare il suo riscatto aiutando un ragazzo che vive in un ambiente familiare problematico.

I due protagonisti dovranno affrontare i pregiudizi di una società chiusa e gretta, ma riusciranno a farsi forza a vicenda.

Il film targato Apple TV+ è basato su una sceneggiatura scritta da Cheryl Guerriero e porta la firma del regista Fisher Stevens.

La produzione di Palmer, invece, è stata curata da Rhea Films, SK Global e Nadler No GMO Popcorn Co., insieme a Hercules Film Fund.

Il regista ha parlato della pellicola a People, dicendo che si tratta di una storia su “accettazione, perdono e amore. Due persone che normalmente non si sarebbero mai incontrate, si ritrovano sotto lo stesso tetto per trovare la famiglia che non hanno mai avuto. Per me la storia colpisce un accordo molto personale e sono stato così fortunato ad aver avuto modo di lavorare con Justin Timberlake che insieme al nuovo arrivato Ryder Allen, e l’intero fantastico cast danno vita a questa bellissima storia”.

La data di uscita di Palmer su Apple TV+ è fissata al 29 gennaio 2021, ma al momento non si sa se arriverà in quella data anche per l’Italia.