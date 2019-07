Kill Bill Vol. 3 ci sarà? Quentin Tarantino è in trattative con Uma Thurman

Chi ha sperato di rivedere Uma Thurman nei panni di Beatrix Kiddo, alias “la Sposa” e “Black Mamba”, di nuovo in azione in Kill Bill potrebbe essere accontentato. Parola di Quentin Tarantino.

In una recente intervista durante il podcast Happy Sad Confused, infatti, Quentin Tarantino ha dichiarato di essere in trattative con Uma Thurman per lavorare a un possibile seguito di Kill Bill.

“Francamente io e Uma ne abbiamo parlato recentemente, a dirla tutta. Io stesso ci ho pensato un po’ di più. Ne abbiamo parlato letteralmente la settimana scorsa. E se proprio ci dovesse essere un seguito girato da me per uno qualsiasi dei miei film quello sarebbe sicuramente un terzo Kill Bill”, ha detto il filmmaker.

E così, dopo aver dichiarato di voler ritirare e aver smentito la notizia, Quentin Tarantino potrebbe regalare un altro capitolo ai fan della saga.

I primi due capitoli di Kill Bill hanno visto la luce ormai più di 15 anni fa (il primo nel 2003 e il secondo nel 2004) e il terzo capitolo andrebbe a completare un progetto nato per essere una trilogia.

A dirla tutta, infatti, Kill Bill Vol. 3 avrebbe già una trama. Sarebbe basato sulla figlia, ormai adulta, di Vernita Green in cerca della sua vendetta nei confronti di Beatrix/La Sposa.

Myriam