Christian Bale entra sarà Gorr in Thor: Love and Thunder

Il film Thor: Love and Thunder sancirà l’ingresso di Christian Bale nel Marvel Cinematic Universe con il ruolo di un villain molto particolare. Di chi si tratta?

Christian Bale- foto fofy.com

È ufficiale: l’attore premio Oscar Christian Bale entrerà a far parte del cast di Thor: Love and Thunder, il film Marvel diretto da Taika Waititi.

A dare la notizia è stato direttamente Kevin Feige durante la presentazione dei prossimi progetti che sbarcheranno sul piccole e grande schermo al Disney Investor Day.

Chi interpreterà Christian Bale? L’attore vestirà i panni di Gorr, l’alieno cresciuto con la convinzione che i suoi dei non potessero esistere dopo il destino toccato alla sua famiglia e allontanato dalla sua tribù.

Dopo aver scoperto l’esistenza degli dei e la loro indifferenza, però, Gorr trova una fonte di potere e decide di sterminare tutte le divinità.

Tra le varie imprese descritte nei fumetti c’è anche il tentativo di uccidere Thor, piano che va in fumo a causa dell’intervento di un gruppo di vichinghi che gli tagliano un braccio.

Il macellatore degli dei riesce a viaggiare nel tempo e a diventare una minaccia per tutte le divinità del passato, del presente e del futuro, ma soprattutto per Thor.

Christian Bale si unirà a Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson e Chris Pratt per portare sul grande schermo Thor: Love and Thunder in uscita l’11 febbraio 2022.

Le aspettative su Thor: Love and Thunder sono alte, soprattutto dopo che i tre film della saga di Thor hanno guadagnato quasi 2 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Il coinvolgimento di un attore come Christian Bale potrebbe essere la mossa giusta per assicurare il successo dei film precedenti alla nuova pellicola.

Non ci resta che attendere ulteriori dettagli e aspettare di scoprire quanto Thor: Love and Thunder si avvicini realmente ai fumetti.