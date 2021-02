Maja Schöne: biografia, carriera, Dark, social e vita privata

Abbiamo conosciuto Maja Schöne nei panni di Hannah Kahnwald nella serie tv Dark targata Netflix, ma in realtà l’attrice è molto conosciuta nel suo Paese d’origine. Conosciamola meglio!

Maja Schöne- foto instagram.com

Dark è stata l’occasione per Maja Schöne di uscire dai confini nazionali e farsi conoscere anche altrove; e per noi è stata una vera rivelazione.

Il suo fascino e le sue capacità interpretative non sono passate inosservate in Dark, ma la sua carriera non inizia e finisce nello show Netflix. Ecco 8 cose che dobbiamo sapere su Maja Schöne!

Biografia

Maja Schöne è nata a Stoccarda (Germania) nel 1976 e lì ha iniziato a formarsi come artista, completando uno stage in regia subito dopo il diploma superiore.

A 21 anni ha deciso di diventare un’attrice e si è iscritta alla scuola di recitazione Westphalian Drama School di Bochum.

Subito dopo aver completato il programma, la Schöne si è trasferita ad Amburgo e ha iniziato a costruire la sua carriera da attrice.

Carriera

Maja Schone ha debuttato nel 2001 in alcune opere di Friedrich Schiller mentre nel 2004 arriva sul grande schermo con il film Cowgirl.

Da quel momento in poi, l’attrice si divide tra cinema e televisione con vari progetti, tra i quali ricordiamo Tatort, Stubbe-Von Fall zu Fall: Verhängnisvolle Freundschaft, Polizeiruf 110, Der Dicke: Angstpartie, Mai- Halden bei der Arbeit, KDD – Kriminaldauerdienst, Buddenbrooks, Zarte Parasiten, Wanna Be, Summertime Blues, Der Brand, Stralsund – Blutige Fährte, Bella Block: Hundskinder, Frau Roggenschaubs Reise, Sternstunde ihres Lebens, Blochin – Die Lebenden und die Toten, Neu in unserer Familie, Neu in unserer Familie 2, A Dark in the Light, Eine fremde Tochter e Der Mann der die Welt aß.

Dal 2017 interpreta Hannah Kahnwald nella serie Dark targata Netflix, che le consente di diventare famosa anche fuori la Germania.

Maja Schöne in Dark

L’occasione di Maja Schöne di affermarsi a livello internazionale arriva con il ruolo di Hannah Kahnwald in Dark, la serie tv prodotta da Netflix.

Il suo personaggio è la madre di Jonas e la moglie di Michael, ma nutre dei sentimenti per un altro personaggio principale, Ulrich Nielsen.

L’attrice ha dichiarato di essere riuscita a calarsi nei panni del personaggio provando a capire i motivi che hanno spinto Hannah verso il tradimento.

Instagram

A qualcuno sembrerà strano, ma Maja Schöne non ha un profilo ufficiale Instagram. Molto probabilmente l’attrice vuole tracciare una linea netta tra vita professionale e vita privata.

Tuttavia non mancano le fan page Instagram dedicate all’attrice, specialmente dopo la sua partecipazione allo show Netflix.

Vita privata

Maja Schöne è spostata con l’attore tedesco Carlo Ljubek, dal quale ha avuto una figlia. Purtroppo, data la loro riservatezza, non si conosce né la data del matrimonio né la data di nascita della bambina.

I due attori hanno avuto modo di collaborare in diversi progetti, come per esempio la serie Stubbe – Von Fall zu Fall.