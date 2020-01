Matt Damon sarà protagonista di The Force

Matt Damon sarà il protagonista del nuovo progetto di James Mangold, l’adattamento cinematografico del romanzo di DonWinslow intitolato The Force.

Matt Damon – foto elexpres.com

L’attore e il regista tornano a collaborare insieme dopo il successo di Le Mans ’66 – La grande sfida con 110 milioni di dollari al box office, ma questa volta si tratta di un dramma poliziesco.

Damon vestirà i panni di Danny Malone, un poliziotto corrotto alla guida di una squadra specializzata contro il crimine che controlla la città di New York.

L’uomo si muove sempre al limite tra bene e male e finisce per essere coinvolto in uno scandalo di corruzione. Ben presto si ritrova a scegliere tra la sua famiglia, la sua squadra e suoi ideali.

Il ruolo sembra essere perfetto per l’attore, considerando la sua eccellente prova in The Departed – Il bene e il male di Martin Scorsese.

David Mamet ha curato la prima bozza della sceneggiatura, ma James Mangold sta lavorando per riscriverla con Scott Frank, con il quale ha già collaborato per il film Logan – The Wolverine.

Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni su The Force e capire quale sarà l’esito del progetto voluto da 20th Century Fox.