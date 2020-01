Mean Girls tornerà al cinema, ma in versione musical

Mean Girls tornerà alle origini e diventerà un film targato Paramount Pictures per il cinema basato sul musical di Broadway.

Mean Girls – foto ourscreen.com

Dal cinema al palcoscenico di Broadway per ritornare al grande schermo: Mean Girls diventerà una versione cinematografica del musical tratto dal film originale.

La pellicola del 2004 raccontava la storia di Cady Heron, una ragazza cresciuta in Africa e approdata in una cittadina vicina a Chicago. Ben presto Cady si ritrova a vivere le dinamiche del liceo, vivendo le crudeltà della reginetta della scuola per essersi invaghita di un suo ex-fidanzato Aaron Samuels.

La Paramount Pictures ha scelto di affidare il compito alla sceneggiatrice e interprete del film originale Tina Fey, convolta anche nella creazione dello spettacolo a Broadway.

“Sono entusiasta di riportare Mean Girls sul grande schermo – ha detto la Fey – Vedere quanto siano stati importanti per il pubblico il film e il musical è stato incredibilmente gratificante. Ho ormai trascorso sedici anni con questi personaggi. Sono il mio Marvel Universe e li amo profondamente”.

A farle eco ci ha pensato Elizabeth Raposo della Paramount: “Siamo felicissimi di riportare questo iconico film sul grande schermo in forma di musical con il nostro incredibile team di filmmaker”.

Dal canto suo, poi, il produttore Lorne Michaels ha dichiarato: “Lavorare su Mean Girls e vederlo passare dal film al musical e ora al film musicale è stata una vera gioia”.

Per ora non sono stati diffusi né il nome del regista né i nomi delle attrici che vestiranno i ruoli principali che furono di Lindsey Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfred e Lizzy Caplan.