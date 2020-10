Michelle Monaghan sarà protagonista del thriller psicologico Blood

L’attrice Michelle Monaghan sarà la protagonista del thriller psicologico Blood, il nuovo progetto diretto da Brad Anderson.

Michelle Monaghan- foto moviehole.net

Nel nuovo thriller psicologico di Anderson, Michelle Monaghan vestirà i panni di una donna in difficoltà di nome Jess.

La protagonista è un’infermiera separata che si trasferisce con i figli nella sua vecchia casa, ma poco dopo il figlio più piccolo viene morso dal cane di famiglia e manifesta una misteriosa infezione che può guarire soltanto se lei sarà disposta a tutto.

La sceneggiatura di Blood è stata scritta da Will Honley mentre la produzione è stata affidata a Rhea Films. Terry Dougas e Paris Kassidokostas Latsis sono i produttori e Jean-Luc De Fanti è il produttore esecutivo.

Gary Levinsohn e Billy Hines sono stati coinvolti nel progetto per conto di H2L Media Group con Steve Sims e Ryan Bartecki in veste di produttori esecutivi.

Non ci resta che attendere nuove informazioni riguardanti Blood e nel frattempo goderci Michelle Monaghan in The Craft di Zoe Lister-Jones , il reboot del film del 1996 targato Blumhouse.