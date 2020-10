Spider-Man 3: Jamie Foxx sarà di nuovo Electro?

Jamie Foxx potrebbe tornare a interpretare Electro nel terzo capitolo della saga Spider-Man targato Marvel Cinematic Universe.

Electro- foto depor.com

Secondo quanto rivelato da The Hollywood Reporter, infatti, Jamie Foxx starebbe portando a termine le ultime trattative per portare Electro sul grande schermo.

L’attore ha avuto modo di vestire i panni di Elettro già in Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro, il film slegato dal Marvel Cinematic Universe con Andrew Garfield nel ruolo di Peter Parker.

In questo senso Spider-Man 3 potrebbe essere l’occasione per rivalutare un personaggio “schiacciato” dalla critica e dall’accoglienza poco calorosa del pubblico.

Se l’indiscrezione fosse confermata da Marvel o Sony, l’attore e cantante statunitense diventerebbe anche il villain contro cui dovrà combattere Spider Man di Tom Holland .

In più il ritorno di Foxx nei panni di Electro replicherebbe quanto accaduto con il ritorno di J.K. Simmons con il personaggio di J. Jonah Jameson in Spider-Man: Far From Home.

Per quanto riguarda la regia del terzo capitolo, invece, sappiamo che è stata affidata Jon Watts, già autore di Homecoming e Far From Home.

Non ci resta che attendere nuove informazioni a riguardo e aspettare l’uscita di Spider-Man 3 nei cinema a novembre 2021.