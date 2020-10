Attori Chica Vampiro: ieri e oggi

Chica Vampiro è una serie tv colombiana distribuita in molti altri Paesi del mondo e trasmessa in Italia nel 2013.

Cast Chica Vampiro- foto tvbmas.com

Lo show creato da Marcela Citterio racconta la storia di Daisy O’Brian, una ragazza che nasconde un segreto: è diventata un vampiro dopo che i genitori l’hanno trasformata per non perderla.

Da quando diventa un vampiro, Daisy cambia la sua vita cercando costantemente di mantenere il segreto tra rivalità, dubbi e nuove scoperte. Alla fine riesce a coronare anche il suo sogno d’amore con Max.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie colombiana? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto degli attori di Chica Vampiro: ieri e oggi!

Greeicy Yeliana Rendon Ceballos

Greeicy Yeliana Rendon Ceballos- foto tvseria.it

Greeicy Yeliana Rendon Ceballos è Daisy O’ Brian, la protagonista della serie tv colombiana. È una ragazza che ama cantare e ballare e sogna di recitare in un musical.

Daisy viene portata in ospedale dopo essere stata investita da un camion e i suoi genitori vampiri la mordono per salvarla. La ragazza diventa un vampiro e fatica ad adattarsi alla sua nuova condizione.

Oltre a dover nascondere a tutti la sua vera natura, la protagonista non può vivere liberamente il suo amore per Max. Alla fine però avrà il suo lieto fine con il ragazzo.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in altre serie tv, tra cui ricordiamo La ronca de oro, Los años maravillosos, Tiro de gracia, Esmeraldas, Las Vega’s e Venganza.

Greeicy Yeliana Rendon Ceballos è dedicata molto anche alla musica con collaborazioni importanti e singoli.

Santiago Tomas Talledo

Santiago Tomas Talledo- foto tvseria.it

Santiago Tomas Talledo è Max De La Torre, il ragazzo più bello della scuola e unico amore di Daisy.

Max è innamoratissimo di Daisy, ma non conosce la vera natura della ragazza. Tra loro ci saranno tantissimi malintesi, ma alla fine i due staranno insieme per sempre quando Daisy lo trasformerà nell’ultima puntata.

L’attore, dopo la serie, ha partecipato ad altri show televisivi come Soy ander, Heidi Bienvenida e Millenials ed è apparso nella web series Adentro.

Si è dedicato molto anche al teatro e alla musica e ha recitato nel film per il cinema Operación México, un pacto de amor di Leonardo Bechini.

Lorena Garcia

Lorena Garcia- foto tvserial.it

Lorena Garcia è Marilyn Garces, una rivale in amore della protagonista. È una ragazza sleale che non ama essere messa in secondo piano e per questo sfrutta anche la sua migliore amica Belinda.

Marilyn non esita a denunciare gli O’Brian quando scopre il loro segreto e confessa di essere stata lei a tradire la famiglia nell’ultimo episodio.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Laura, la santa colombiana e The 33.

Estefany Escobar

Estefany Escobar- foto tvseria.it

Estefany Escobar è Lucía Barragán, la migliore amica della protagonista. È l’unica a sapere il segreto di Daisy e della sua famiglia.

Lucía appare a tutti come una ragazza scorbutica e nervosa, ma in realtà è soltanto insicura e per questo sogna di diventare un vampiro.

È innamorata del vampiro Mirco Vladimoff e verso la fine della serie si fidanzerà con lui ma, nonostante vari tentativi, non riuscirà a farsi mordere.

Dopo Chica Vampiro, l’attrice ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con El Estilista, Polvo Carnavalero, Popland, A Corazon Abierto, Maria Madrugada, La Guerra de las Rosas e Un Angel LLamado Azul.

Eduardo Perez Martinez

Eduardo Perez Martinez- foto tvseria.it

Eduardo Perez Martinez è Mirco Vladimoff, un vampiro star della musica rock. Ha l’aspetto di un diciassettenne, ma in realtà ha ben 251 anni.

All’inizio Mirco è innamorato di Daisy e cerca di conquistarla, salvo poi interessarsi a Marylin e capire subito dopo che non è la ragazza giusta.

Alla fine si fidanza con Lucía e, anche se non la morderà, le promette che un giorno la renderà un vampiro proprio come desidera.

Dopo la serie colombiana, Eduardo Perez Martinez è apparso soltanto nella serie televisiva Io sono Franky.

Juan Pablo Obregon

Juan Pablo Obregon- foto tvserial.it

Juan Pablo Obregon è Ulisse O’ Brian, il padre di Daisy e Vincent. È sposato con Ana, una vampira incontrata 300 anni prima quando era ancora un umano.

Ulisse è uno scienziato e per questo è riuscito a inventare molti dei prodotti che permettono ai vampiri di abitare nel mondo umano.

L’attore, dopo Chica Vampiro, è apparso in Io sono Franky e Los Herederos del Monte.

Jacqueline Arenal

Jacqueline Arenal- foto tvseria.it

Jacqueline Arenal è Ana McLaren, moglie di Ulisse e mamma di Daisy e Vincent. È vampira da più di 400 anni e per questo odia profondamente la routine.

Ana è gelosa di suo marito e del suo rapporto con Caterina, ex fidanzata e socia del laboratorio. Alla fine, però, le due diventeranno molto amiche.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa nella telenovela La suegra e nel film per il cinema Havana Kyrie di Paolo Consorti.

Erick Torres

Erick Torres- foto tvserial.it

Erick Torres è Vincent O’Brian, il fratello minore di Daisy. È un ragazzino molto sveglio che adora guardare la tv e mangiare dolci.

Vincent è innamorato della vampira Giulietta, anche se ha paura che lei possa morderlo, nonostante si trasformerà in vampiro lui stesso diverse volte.

Dopo la serie Chica Vampiro, però, il giovanissimo attore non ha proseguito la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Vanessa Blandon

Vanessa Blandon- foto tvserial.it

Vanessa Blandon è Belinda De La Torre, la sorella di Max. È una ragazza molto insicura che viene manipolata da Marilyn.

Belinda vive una storia d’amore con il vampiro Alejandro, ma è costretta a lasciarlo quando il ragazzo deve tornare nel Mondo-Vampiro.

Dopo Chica Vampiro, l’attrice è apparsa in altri show progetti come Familia en venta, La espera, Vikki RPM, Amalia e Club 57.

David Prada

David Prada- foto vanguardia.com

David Prada è Alejandro Corchero, il migliore amico di Max. Il ragazzo non riesce a mandar giù il fatto che il amico pensi sempre a Daisy.

Alejandro diventa un vampiro quando viene morso da Isadora durante la festa di Halloween. È innamorato di Belinda, ma i due i lasciano quando lui torna nel Mondo-Vampiro.

L’attore, dopo la serie tv, è apparso soltanto nella serie televisiva La Ley del Corazón.

Lala Aguirre

Lala Aguirre- foto tvserial.it

Lala Aguirre è Giulietta Vladimoff, sorella di Mirco e amore di Vincent. È una vampira di 103 anni che si innamora del fratello di Daisy e scoprirà di essere la sorellastra di Esmeralda.

Dopo la fine di Chica Vampiro, però, l’attrice non ha più partecipato a nessuno show televisivo o film.

Susana Posada

Susana Posada- foto tvserial.it

Susana Posada è Zaifa Fangoria, un’insegnante della scuola per vampiri. È una vampira di 150 anni, è molto amica di Daisy ed è innamorata di Mirco. Alla fine rivelerà agli umani la sua vera identità da vampira.

L’attrice, dopo lo show colombiano, è apparsa nei progetti El Estilista, Azúcar e Decisiones: Unos ganan, otros pierden.

Bibiana Navas

Bibiana Navas- foto tvserial.it

Bibiana Navas è Lynette De La Torre, la madre di Max e Belinda. È una donna superficiale che basa soltanto sull’aspetto esteriore.

Lynette ama i trattamenti di bellezza, i gioielli e lo shopping ed è concentrata su se stessa. Si trasforma in un vampiro per un po’, ma poi ritorna umana.

L’attrice, dopo Chica Vampiro, ha preso parte al cortometraggio drammatico Blast Beat di Esteban Arango.

Gustavo Angel

Gustavo Angel- foto tvserial.it

Gustavo Angel è Alvaro De La Torre, padre di Max e Belinda. Nella vita è un chirurgo plastico attento all’immagine che ama divertirsi.

In una puntata viene morso da Caterina e diventa un vampiro, salvo tornare normale. Da quel momento in poi, però, inizia a provare attrazione per lei.

Dopo la serie tv, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con La Viuda Negra, En la boca del lobo, Duenos del Paraiso, Ruta 35, Las Vega’s, La ley del corazón, Narcos, El Bronx ed El general Naranjo.

Norma Nivia

Norma Nivia- foto tvserial.it

Norma Nivia è Caterina Vladimoff, la madre di Mirco e Giulietta. È una vampira bellissima di 400 anni che si dimostra una madre iperprotettiva.

Caterina e Ana erano migliori amiche prima che non entrasse in gioco l’amore per Ulisse e Ana lo rese vampiro. La vampira è socia del laboratorio in cui lavora con lui (di cui è ancora innamorata).

Alla sua corte Caterina ha diversi pretendenti, da Bruno ad Alvaro al Conte Dracula, ma si rimette con l’ex marito quando capisce che non riuscirà mai a conquistare Ulisse. Alla fine lei e Ana diventano amiche.

Dopo Chica Vampiro, l’attrice è apparsa in televisione con Mentiras perfectas, La suegra, La viuda negra, La Madame, Cuando vivas conmigo, La ley del corazón, 2091, Strega per sempre e Un bandido honrado.

È apparsa anche in vari programmi tv (Me caigo de la risa e Soldados 1.0) e al cinema (Escobar – Il fascino del male e ¡Pa’ las que sea papá!). Si è dedicata al cinema con De qué hablan las mujeres en el baño?.