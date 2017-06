Neve Campbell affiancherà Dwayne Johnson nell’action movie Skyscraper

Nel 1994, il pubblico più giovane imparò a conoscerla come Julia Salinger o come uno dei protagonisti di Scream, film horror di successo diretto da Wes Craven. Oggi, la Universal e Legendary ha annunciato che Neve Campbell interpreterà il ruolo della protagonista femminile nell’action movie Skyscraper.

Rawson Marshall Thurber dirigerà la Campbell e Dwayne Johnson (The Rock), un thriller che promette di diventare la carta per far rientrare l’attrice sul grande schermo, visto che di recente ha recitato nel ruolo di Leann Harvey nella serie Netflix House of Cards.

Di cosa parlerà Skyscraper? Johnson interpreterà Will Ford, un ex veterano di guerra e leader del Team dell’FBI disposto alla liberazione ostaggi che lavora come addetto alla sicurezza dei grattacieli. Tutto cambierà quando scopre di essere stato incastrato per l’incendio del piano più alto e sicuro di un edificio costruito in Cina a cui era stato affidato. Al protagonista non resta che agire per smascherare il colpevole e salvare la sua famiglia, intrappolata nel grattacielo tra le fiamme.

L’uscita del film è prevista nelle sale statunitensi il 13 luglio 2018. Non resta che aspettare di vedere la prova di Neve Campbell al fianco di Dwayne Johnson, il wrestler, attore e produttore cinematografico attualmente impegnato in altri progetti quali Rampage tratto dal famoso videogioco e Jumanji: Welcome to the Jungle, sequel del film che negli anni ’90 vide protagonista Robin Williams.