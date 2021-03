O-T Fagbenle sarà Barack Obama nella serie The First Lady

Il cast della serie tv The First Lady prende forma e la produzione, dopo l’ingresso di Viola Davis nei panni di Michelle Obama, annuncia di aver trovato il Barack Obama perfetto: O-T Fagbenle.

O-T Fagbenle- foto instagram.com

The First Lady è la serie antologica creata da Aaron Cooley per Showtime con l’obiettivo di raccontare la leadership americana dal punto di vista delle mogli dei presidenti degli Stati Uniti.

Gli eventi verranno raccontati dalla prospettiva delle first ladies, dal loro ruolo istituzionale e politico alla loro dimensione privata fino alla vita professionale.

Alla regia di The First Lady ci sarà Susanne Bier, coinvolta anche nel ruolo di produttrice esecutiva insieme all’attrice Viola Davis in collaborazione con la Lionsgate TV e Showtime.

La prima stagione si concentrerà sulle storie di Eleanor Roosevelt (Gillian Anderson), Betty Ford (Michelle Pfeiffer) e Michelle Obama (Viola Davis).

A interpretare l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama sarà O-T Fagbenle, l’attore inglese famoso per il ruolo di Luke nella serie The Handmaid’s Tale di Hulu.

Barack Hussein Obama II è stato il primo presidente afroamericano della storia degli Stati Uniti, nonché il 44esimo presidente in carica per due mandati dal 2009 al 2017.

Il politico membro del Partito Democratico ha sposato Michelle Robinson nel 1992 ed è diventato senatore dello stato dell’Illinois nel 2005. La coppia ha avuto due figlie, Malia e Sasha.