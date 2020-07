Pedro Almodóvar dirigerà Penélope Cruz in Madres paralelas

Penélope Cruz e Pedro Almodóvar potrebbero tornare a lavorare insieme per il film Madres paralelas, un dramma che tratta un tema caro al vincitore del Nastro d’Argento Europeo, la maternità.

Penélope Cruz e Pedro Almodóvar- foto pinterest.co.kr

Secondo quanto rivelato dal regista all’agenzia EFE, infatti, non ci sarebbe un vero e proprio contratto con l’attrice ma la Cruz avrebbe apprezzato il soggetto e la sceneggiatura.

Che la musa del premio Oscar salga a bordo o no, però, le riprese di Madres paralelas sono state fissate all’inizio dell’anno prossimo in modo da portare la pellicola nei cinema nel 2021, come confermato a Variety da Agustín Almodóvar (fratello e produttore del regista).

“Potrebbe essere definito un modello classico – ha detto Agustín Almodóvar – ma crediamo ancora che i film di Pedro traggano beneficio dall’intensità dell’esperienza visiva nei cinema”.

Il regista di Tutto su mia madre aveva messo in piedi il progetto da molto tempo e avrebbe ultimato la sceneggiatura soltanto nel lockdown forzato.

Madres paralelas racconterà il tema della maternità attraverso le vite parallele di due donne diverse ma uguali che diventano madri lo stesso giorno.

Non ci resta che attendere di sapere se Pedro Almodóvar e Penélope Cruz lavoreranno al loro settimo film insieme e ci regaleranno l’ennesima perla del cinema.