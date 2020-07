Woody Allen aprirà il San Sebastian 2020 con Rifkin’s Festival

Woody Allen sarà protagonista del festival San Sebastian 2020: il suo film Rifkin’s Festival aprirà l’evento cinematografico in programma dal 18 al 26 settembre.

Woody Allen- foto parool.nl

Il nuovo film diretto da Woody Allen verrà proiettato fuori dalla competizione in anteprima mondiale durante l’apertura della 68esima edizione del San Sebastian International Film Festival.

Rifkin’s Festival è una commedia romantica con Gina Gershon, Elena Anaya, Christoph Waltz, Wallace Shawn, Louis Garrel e Sergi López ambientata proprio nella città in cui si tiene l’evento.

Al centro della storia c’è una coppia americana che partecipa all’evento a San Sebastian e ne resta affascinata: lei intreccia una relazione con un regista francese mentre lui perde la testa per una donna spagnola.

In realtà non è la prima volta che una pellicola del regista americano viene scelta per celebrare l’apertura dell’evento cinematografico: Melinda e Melinda ha aperto l’edizione del 2004.

Inoltre Woody Allen ha partecipato alla manifestazione con vari film tra cui Manhattan, Zelig, Manhattan Murder Mystery, La rosa purpurea del Cairo, Match Point e Vicky Cristina Barcelona.

Quello che possiamo dire con certezza è che Rifkin’s Festival sancirà il ritorno dietro la macchina da presa per il regista dopo il film Una giornata di pioggia a New York.