È arrivato il red band trailer di Leatherface, il film horror sulle origini di Faccia di Cuoio, la figura ispirata al serial killer Ed Gein che uccideva le sue vittime e poi riutilizzava la loro pelle per creare vari oggetti e indumenti, compresa la famosa maschera con cui apparve nel primo film realizzato da Tobe Hooper.

Correva l’anno 1974 quando un regista poco più che trentenne cambiava la storia del cinema horror con un film da un pugno di dollari: The Texas Chainsaw Massacre o Non aprite quella porta.

Da quel momento in poi il gigantesco Faccia di cuoio che inseguiva muto le sue vittime e le faceva a pezzi con la sua motosega divenne uno dei personaggi emblema del genere horror.

La nuova pellicola, diretta da Julien Maury e Alexandre Bustillo, indaga sull’origine della saga Non aprite quella porta e scandaglia le radici della nascita del personaggio diventato un icona horror di intere generazioni.

Il film racconta la nascita del terribile mostro: un giovane Leatherface viene accusato della morte della figlia dello sceriffo e viene subito internato in un manicomio. Trascorsi 10 anni, il ragazzo decide di evadere insieme ad altri tre detenuti. I quattro adolescenti per riuscire nell’intento decidono di prendere in ostaggio una giovane infermiera, scatenando la rabbia dello sceriffo che è disposto a tutto pur di vendicare la morte della figlia. Il ragazzo vivrà una serie di eventi tragici che lo distruggeranno a livello psichico, trasformando nel temuto serial killer Leatherface o Faccia di cuoio.

Leatherface non è il primo prequel della saga Non Aprite Quella Porta. Vi era già stato Non Aprite Quella Porta: L’Inizio (The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning), una pellicola in cui venivano raccontati alcuni eventi precedenti a Non Aprite quella Porta del 2003.

L’anteprima statunitense del film è prevista il 21 settembre su DirectTv e successivamente è stata annunciata la distribuzione in sala e anche in VOD dal 20 ottobre, sempre negli States.