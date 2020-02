Ragazzi perduti diventerà una serie tv targata The CW

The CW ha messo in cantiere una serie televisiva reboot ispirata al film horror Ragazzi perduti del 1987 diretto da Joel Schumacher.

Ragazzi perduti – foto brokehorrorfan.com

Il progetto non è una novità assoluta. Il pilot di Catherine Hardwicke dello scorso anno non aveva convinto l’emittente.

Ora, però, la serie tv ispirata a Ragazzi perduti torna a rivivere grazie alla nuova sceneggiatura di Rob Thomas (creatore di Veronica Mars e iZombie) e Heather Mitchell (autrice del progetto originale).

Il regista dei pilota delle serie The Vampire Diaries e Batwoman, Marcos Siega, vestirà i panni di regista e produttore esecutivo.

A proposito del pilot originale Rob Thomas ha dichiarato: “Erano presenti delle scene per le quali pensavamo di poter fare un lavoro migliore, quindi abbiamo deciso di affrontare una ri-scrittura del 40% dell’episodio. Quindi non è uno stravolgimento totale”.

“Due anni fa, ho scritto una versione molto originale – ha aggiunto – ma la rete non voleva andare così fuori dagli schemi. La nuova versione, guidata da Mitchell, avrà molto in comune con il film”.

Per chi non lo sapesse Corey Haim, Corey Feldman, Kiefer Sutherland, Edward Herrmann e Jason Patric erano protagonisti di un lavoro a metà tra horror e commedia in stile anni ’80 diretto da Joel Schumacher.

Ragazzi perduti raccontava le avventure di due fratelli che si trasferiscono in una città sulla costa della California e si trovano ad affrontare avventure vampiresche.