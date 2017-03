Ridley Scott prepara un film in Italia con Natalie Portman

Ridley Scott, il grande regista, ha annunciato che realizzerà in Italia un film con Natalie Portman. Dopo Alien: Covenant, il nuovo capitolo della saga aliena iniziata nel 1979, Ridley Scott ha già pensato al suo prossimo progetto. Il suo nuovo film, All the Money in the World, sarà appunto ambientato in Italia, e racconterà la storia del rapimento avvenuto a Roma di John Paul Getty III, nipote del magnate del petrolio John Paul Getty I.

Il riscatto per la liberazione del giovane fu di 17 milioni di dollari. La famiglia però non accettò subito, e il ragazzo venne mutilato. La pellicola si concentrerà soprattutto su Gail Harris, la madre del ragazzo che cercò di convincere il ricco nonno a consegnare il denaro ai rapitori.

La protagonista femminile sarà proprio Natalie Portman, neomamma e fresca di candidatura agli Oscar per aver interpretato l’ex first lady degli Stati Uniti d’America, Jacqueline Kennedy.