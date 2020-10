Scarlett Johansson star e produttrice della serie Bride

Scarlett Johansson sarà protagonista e produttrice della serie Bride, un progetto diretto da Sebastián Lelio e targato Apple e A24.

Scarlett Johansson- foto tio.ch

Il regista Sebastián Lelio dirigerà Scarlett Johansson in Bride, una nuova serie sci-fi ideata per il piccolo schermo e prodotta da Apple e A24.

L’attrice ricoprirà sia il ruolo di protagonista del progetto che le vesti di produttrice tramite la sua casa di produzione chiamata These Pictures insieme a Jonathan Lia.

La sceneggiatura di Bride è stata affidata allo stesso Sebastián Lelio, a Lauren Schuker Blum e a Rebecca Angelo.

La serie racconterà la storia di un imprenditore che crea una donna destinata a incarnare il prototipo della moglie ideale. Non tutto va come sperato e la donna lo rifiuta, abbandonando così la sua “gabbia dorata” e vivendo in un mondo che la vede come un mostro. Eppure la fuga le regala la sua vera identità.

Non ci resta che attendere nuove informazioni utili intorno al progetto e scoprire dove e quando potremo vederlo sul piccolo schermo.

Intanto sappiamo che potremo vedere Scarlett Johansson sul grande schermo con Black Widow, il film Marvel posticipato a maggio 2021.