Song to Song, il nuovo film con Ryan Gosling

Song to Song è il nuovo film di Terrence Malick, che vanta un cast davvero stellare. Il film è ambientato durante l’evoluzione della scena musicale di Austin, e racconta di due triangoli amorosi che si intersecano tra loro. Oltre al cast d’eccezione, sono presenti nel film anche icone della musica americana, come Iggy Pop e Patti Smith.

Song to Song sarà proiettato in anteprima mondiale al Festival South by Southwest, durante la serata di apertura. Nel cast ci sono Ryan Gosling, Natalie Portman, Christian Bale, Michael Fassbender, Rooney Mara e Cate Blanchett.

Protagoniste due coppie di cantautori Faye (Rooney Mara) e BV (Ryan Gosling), che incontreranno il magnate della musica Cook (Michael Fassbender). Fa parte della storia anche una cameriera (Natalie Portman), e tutti inseguiranno la loro personale idea di successo.