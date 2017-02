Oscar 2017, chi sono i favoriti?

L’89esima edizione dei Premi Oscar si annuncia ricca di star, sia grazie ai candidati, ma anche per la notevole quantità di grandi nomi che saranno chiamati a consegnare i premi e a presentare. L’Academy of Motion Pictures Arts & Sciences ha infatti annunciato i nomi dei presentatori: ci sono nomi del calibro di Amy Adams, Javier Bardem, Dwayne Johnson, Felicity Jones, David Oyelowo, Emma Stone e Charlize Theron.

Torneranno poi, come da tradizione, i vincitori dello scorso anno, ovvero Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Alicia Vikander e Mark Rylance. Non mancherà, ovviamente, la presenza di grandi cantanti: Justin Timberlake, Sting, Lin Manuel Miranda e Auli’i Cravalho.

La cerimonia si terrà il prossimo 26 febbraio, domenica, ma già è tempo di fare qualche pronostico. Per quanto riguarda la categoria Migliore Attrice non protagonista, in particolare, sono favoritissime Viola Davis per Barriere e Octavia Spencer per Il diritto di contare. Nicole Kidman, con Lion, potrebbe avere la sua rivincita.

Per il Migliore attore non protagonista molti scommettono invece su Mahrsala Ali, il Juan di Moonlight, ma c’è chi punta anche su Jeff Bridgesper il suo ruolo in Hell or High Water. La scelta più importante, però, è come ogni anno quella per il Miglior Film. Vincerà davvero La La Land, forte delle sue 14 nominations, un vero e proprio record? Emma Stone, secondo molti, avrebbe già la statuetta in tasca, sebbene la sua performance nel film sia stata da più parti criticata.

C’è poi l’incognita Italia: siamo candidati nella categoria Miglior documentario con Fuocoammare. Riusciremo a vincere?