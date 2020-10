Spider-Man 3: Benedict Cumberbatch entra nel cast nei panni di Doctor Strange

L’attore Benedict Cumberbatch torna a vestire i panni di Doctor Strange nel film Spider-Man 3 con protagonista Tom Holland.

Spider-Man e Doctor Strange- foto ovicio.com.br

Cresce l’attesa per il ritorno di Tom Holland nel ruolo di Spider-Man nel terzo capitolo della saga nel MCU diretto da Jon Watts (autore delle storie precedenti).

Secondo The Hollywood Reporter, Benedict Cumberbatch sarebbe entrato nel cast della pellicola per portare Doctor Strange nel mondo del supereroe mascherato.

Da quanto trapelato, la star britannica dovrebbe essere il nuovo mentore di Peter Parker, dopo Robert Downey Jr. (Iron Man) in Spider-Man: Homecoming e Samuel L. Jackson (Nick Fury) in Spider-Man: Far From Home.

La notizia dà spazio a diverse ipotesi, tra chi crede che Peter Parker potrebbe trovarsi a gestire più dimensioni e chi crede che serva a spiegare il ritorno di Electro.

Insomma l’arrivo di Doctor Strage cementerà il legame tra i prodotti Sony e i titoli dei Marvel Studios, dopo l’apparizione di Spider-Man in Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War.

Per il momento non ci resta che attendere ulteriori informazioni e fissare l’appuntamento con Spider-Man 3 a novembre 2021, salvo imprevisti e ritardi.