Agli Ordini Papà (Major Dad) è una sitcom americana divertente e leggera trasmessa in Italia a cavallo tra gli anni ’80 e ’90.

Cast Agli Ordini Papà- foto pinterest.com

Lo show porta sul grande schermo la storia del Maggiore John D. MacGillis che si innamora della giornalista Polly Cooper, vedova e con tre figlie da crescere (Elizabeth, Robin e Casey).

L’intera sitcom si concentra sull’adattamento del Maggiore alla vita genitoriale, da un lato serio e autoritario dall’altro complice.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie tv? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto di attori Agli Ordini Papà: ieri e oggi!

Gerald McRaney

Gerald McRaney- foto youmedia.fanpage.it

Gerald McRaney è il Maggiore John McGillis, il protagonista della sitcom. È il comandante della scuola di addestramento della fanteria di Camp Singleton.

Quando l’uomo si innamora della giornalista Polly Cooper e si trasferisce da lei, si ritrova a dover gestire le figlie di lei in un ruolo molto diverso.

Mac riesce a farsi rispettare senza problemi nella vita lavorativa, ma deve riuscire a conquistare la stima e l’affetto delle tre figlie di Polly.

Dopo lo show, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Qualcuno che lei conosceva, La signora in giallo, Il tocco di un angelo, Terra promessa, Minaccia sotto il mare, West Wing – Tutti gli uomini del Presidente, Deadwood, Jericho, Undercovers, Fairly Legal, Mike & Molly, House of Cards – Gli intrighi del potere, Ncis Los Angeles, Agent X, Un cappotto di mille colori, Castle, This Is Us, 24: Legacy, Shooter e Deadwood.

Al cinema lo ritroviamo in A-Team, Red Tails, The Best of Me – Il meglio di me e Focus – Niente è come sembra.

Shanna Reed

Shanna Reed- foto tvserial.it

Shanna Reed è Polly Cooper McGillis, la compagna di vita di Mac. È una giornalista liberale che cresce le sue tre figlie da sola dopo essere rimasta vedova.

Dopo la serie televisiva, l’attrice è apparsa in Beverly Hills 90210, Il tocco di un angelo, Cin cin, Simon & Simon, Fantasilandia e T.J Hooker.

Marisa Ryan

Marisa Ryan- foto tvserial.it

Marisa Ryan è Elizabeth Cooper McGillis, la figlia più grande di Polly. È quella che fa più fatica a superare la morte del padre e ad adattarsi a un patrigno rigido.

L’attrice, dopo la sitcom, è comparsa in Love Always, Slaves to the Underground, Taylor’s Return, With or Without You, New York Undercover as Det, The Practice, Sex and the City, Law & Order: Unità vittime speciali, Law & Order e Wet Hot American Summer, Don’s Plum, Riding in Cars with Boys e Brooklyn Lobster.

Nicole Dubuc

Nicole Dubuc- foto tvserial.it

Nicole Dubuc è Robin Cooper McGillis, la seconda figlia di Polly.

Dopo Agli Ordini Papà, l’attrice si è dedicata alla sceneggiatura. Tra le sue apparizioni, invece, ricordiamo Miles from Tomorrowland, Our House – Bertha, Transformers: Rescue Bots e The Hunted.

Chelsea Hertford

Chelsea Hertford- foto tvserial.it

Chelsea Hertford è Casey Cooper McGillis, la figlia più piccola di Polly.

La giovane attrice, dopo lo show, è apparsa in altri programmi televisivi, tra cui ricordiamo Darkness Before Dawn e American Beauty.

Jon Cypher

Jon Cypher- foto tvserial.it

Jon Cypher è Marcus C. Craig, il generale tradizionalista con cui Mac lavora a Camp Hollister.

Dopo la sitcom, l’attore ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con La Signora in giallo, The Commish, RoboCop: The Series, Burke’s Law, Dr, Quinn, Medicine Woman, Profiler, JAG, Walking to the Waterline, Rescue 77, Walker Texas Ranger, Batman Beyond, Law & Order, The Lot e Great Performances, The Prince.

Beverly Archer

Beverly Archer- foto tvserial.it

Beverly Archer è Alva Bricker, il Sergente Artigliere che arriva nella seconda stagione a Camp Hollister. È una donna rigida e intransigente.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato la sua carriera lavorando in Il mio amico Alf, Walking to the Waterline, The Christmas Wish, Febbre d’Amore e Going Home.

Matt Mulhern

Matt Mulhern- foto tvserial.it

Matt Mulhern è Eugene Holowachuk, il luogotenente di Camp Singleton.

L’attore, dopo lo show, ha continuato a lavorare in televisione con L’amore travolgente di Margaret Mitchell, Junior, Terror in the Night, Verso il sole, Walking to Waterline, Infinity, Blue Bloods, CSI -Scena del crimine, Rescue me e Trainwreck: My Life as an Idiot.

Whitney Kershaw

Whitney Kershaw- foto tvserial.it

Whitney Kershaw è Merilee Gunderson, la svampita segretaria di Mac di Camp Singleton della prima stagione della serie.

Dopo Ordini Papà, l’attrice americana è apparsa in pochissimi show televisivi, tra i quali ricordiamo Something Wilder.