The Gentlemen diventerà una serie tv diretta sempre da Guy Ritchie

La action-commedy The Gentlemen diventerà una serie televisiva targata Miramax Television e diretta da Guy Ritchie.

The Gentlemen- foto kultura.onet.pl

Il regista britannico sarà impegnato nella scrittura e nella regia degli episodi di una serie tv prodotta insieme a Miramax Television.

Inoltre il filmmaker ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo insieme ai suoi colleghi Marn Davies e Ivan Atkinson.

The Gentlemen racconta la storia di Mickey Pearson, un re della droga americano che opera a Londra. Quando si sparge la voce che vuole mollare, però, si scatena una lotta per il possesso del giro di affari tra macchinazioni e ricatti.

In realtà il film era stato ideato come una serie tv, salvo poi essere trasformato in una pellicola con protagonista Matthew McConaughey. Il nuovo progetto, quindi, sarebbe un ritorno alle origini.

La serie tv The Gentlemen rientra nel piano Miramax di creare progetti di qualità per la televisione partendo da titoli di successo. È stato così anche per la serie basata su Mimic di Guillermo del Toro.

A proposito del progetto si è espresso positivamente il responsabile del settore televisivo Miramax, Marc Helwig: “Miramax Television è lieta di aprire nuove strade creative nella nostra partnership con Guy Ritchie per The Gentlemen. Uno dei più peculiari e prolifici filmmaker attivi oggi e una persona la cui creatività ho ammirato per molti anni. Non potremmo essere più entusiasti di far proseguire il viaggio cinematografico di The Gentlemen nel territorio della televisione premium globale”.