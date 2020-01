The 100 7: anticipazioni, cast e data di uscita dell’ultima stagione

I fan di The 100 hanno sperato fino all’ultimo di continuare a vedere i loro beniamini, ma la rete The CW ha rinnovato lo show fino alla settima stagione.

The 100 – foto ibold.site

A fine aprile 2019, poco prima dell’inizio della sesta stagione, era stato annunciato ufficialmente il rinnovo dello show con Eliza Taylor e Bob Morley.

Purtroppo, però, The 100 7 sarà l’ultima stagione della serie televisiva. A darne la triste notizia è stato direttamente il creatore Jason Rothenberg.

“Con il season finale di The 100 6 solo ad qualche giorno di distanza, ho una notizia agrodolce da condividere: la settima stagione sarà l’ultima – ha scritto il creativo su Twitter – Saremo eternamente grati a WB e CW per averci sempre permesso di raccontare la nostra storia nel modo in cui abbiamo voluto e per poterla concludere secondo le nostre condizioni. Che viaggio incredibile è stato!”

Ma, se The 100 chiuderà i battenti, cosa vedremo nella settima della serie tv americana di successo?

Ci potremmo aspettare lo sviluppo del cliffhanger trasmesso nel finale di stagione con la liberazione dei Prime, l’intervento di Octavia e la vittoria di Echo, Murphy e gli altri.

È proprio allora che Gabriel vede una serie di simboli sulla schiena della ragazza e capisce come attivare la Pietra dell’Anomalia. L’area viene avvolta da una luce verde e compare una ragazza che si rivela essere la figlia di Diyoza, Hope.

Hope abbraccia Octavia e le riferisce che “lui ha ancora la madre”, ma Blake la esorta ad andare avanti e la ragazza la trafigge col pugnale.

Molto probabilmente assisteremo al ritorno di Sheidheda, visto che nelle ultime battute la serie di simboli della fiamma si ricarica da sola.

Il successo dello show ha portato molti, primo tra tutti Variety, a ipotizzare l’inclusione di un episodio concepito come punto di partenza per un prequel.

Per quanto riguarda il cast, invece, non rivedremo Marcus Kane (Henry Ian Cusick) e Abby Griffin (Paige Turco) mentre resta incerta la presenza di Jordan Green (Shannon Kook), Chad Rook (Hatch) e Alaina Huffman (Nikki).

In ogni caso non ci sono ancora novità riguardo la data di uscita di The 100 7, ma potrebbe essere trasmessa come sempre nella primavera del 2020.