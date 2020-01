Hazzard – The Dukes of Hazzard è una serie televisiva che ha fatto la storia del piccolo schermo degli anni ’80 e ispirato vari remake e film.

Cast Hazzard- foto guioteca.com

La serie ideata da Gy Waldron ci ha catapultato nelle avventure della famiglia Duke composta dai cugini Bo, Luke e Daisy e dallo zio Jessie.

Bo e Duke vengono catturati dalla polizia federale a causa della loro attività di distillazione clandestina di whiskey.

La libertà condizionata costa loro l’interruzione dell’attività e la “reclusione” entro i confini della fittizia contea di Hazzard (se non dietro consenso del capo della contea Boss Hogg).

I due cugini decidono di guadagnarsi da vivere facendo lavoretti e partecipando a gare clandestine di auto mentre Daisy lavora presso il Boar’s Nest.

Le avventure della famiglia Duke si contrappongono a quelle del capo della contea Jefferson Davis Hogg, impegnato in loschi affari con lo sceriffo Rosco P. Coltrane e i vice sceriffi Enos Strate e Cletus Hogg.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie cult degli anni ’80? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto degli attori Hazzard: ieri e oggi!

Tom Wopat

Tom Wopat – foto macomelosai.it

Tom Wopat è Lucas K. “Luke” Duke, il maggiore dei cugini Duke. Il suo personaggio è serio e riflessivo, ma non disdegna l’avventura e il pericolo.

Luke è un ex sergente dei Marines e campione di pugilato sotto le armi ma, dopo un incontro rischioso, ha detto addio a questo sport.

Il personaggio abbandona Hazzard per partecipare al campionato NASCAR nella quinta stagione, salvo poi essere reintegrato a causa di un calo di ascolti.

Oltre alla serie tv, l’attore è apparso in televisione con Smallville, Medium, La Signora in giallo, A Gifted Man, Elementary, Heirloom e Longmire e al cinema con Jonah Hex e Django Unchained.

John Schneider

John Schneider- foto pinterest.com

John Schneider è Beauregard “Bo” Duke, il cugino di Luke e Daisy. Il suo personaggio è un po’ meno riflessivo e si trova spesso nei guai a causa del suo debole per il gentil sesso.

Il carattere istintivo e irruento di Bo sparisce stagione dopo stagione e il personaggio diventa molto più maturo.

L’attore, dopo lo show, ha lavorato molto in televisione (La signora del West, Christmas Comes to Willow Creek, Outback Bound – Quando tutto ti va male, Cacciatori di taglie, Second Chances, Un detective in corsia, Hazzard 20 anni dopo, JAG – Avvocati in divisa, Walker, Texas Ranger, Hazzard: Bo e Luke vanno ad Hollywood, Temporale perfetto, Smallville, Magnitudo 10.5, Lake Placid 2, Nip/Tuck, CSI: Miami, Ogre, Shark Swarm – Squali all’attacco, La vita segreta di una teenager americana, Dirty Sexy Money, Sex Crime 4, Desperate Housewives, Glee, The Haves and the Have Nots, Mistresses – Amanti e Love by the Book).

È apparso anche al cinema con La fattoria maledetta, La corsa più pazza del mondo 2, Exit to Eden, Snow Day, Sydney White – Biancaneve al college, The Rebound – Ricomincio dall’amore e October Baby.

Catherine Bach

Catherine Bach- foto ellahoy.es

Catherine Bach è Daisy Duke, la bellissima cugina di Luke e Bo. Il suo personaggio è affascinante e spericolato, proprio come gli altri membri della famiglia Duke.

Daisy partecipa attivamente alle avventure di Luke e Bo e spesso fa leva sulla sua bellezza per dare loro una mano.

Dopo la serie tv, l’attrice ha lavorato in televisione (Trying Times, African Skies, Hazzard 20 anni dopo, Hazzard: Bo e Luke vanno ad Hollywood, Detective Monk e Febbre d’amore) e al cinema (La corsa più pazza d’America n. 2, Street Justice – Un’ombra nella notte, Criminal Act, Driving Force, I guerrieri della strada, The Nutt House, Rabbia e onore, Ancora tu!, Chapman, The Breakup Girl e Book of Fire).

Denver Pyle

Denver Pyle- foto listal.com

Denver Pyle è lo zio Jesse, il capofamiglia dei Duke. Il suo personaggio è vedovo e senza figli e vive con i suoi nipoti nella sua grande fattoria.

Lo zio Jessie è nemico giurato di Boss Hogg sin da quando erano giovani e anche per questo aiuta Bo e Luke nelle loro avventure.

L’attore dopo lo show ha lavorato in televisione con La signora in giallo e Hazzard 20 anni dopo e al cinema con Maverick. Purtroppo è scomparso nel 1997.

Ben Jones

Ben Jones- foto sublimly.com

Ben Jones è Cooter Davenport, il meccanico della contea e amico fidato dei cugini Duke. Il suo personaggio aiuta Bo e Luke in diverse occasioni recuperando e aggiustando la loro auto, il Generale Lee.

Dopo la serie di successo, l’attore ha lavorato in televisione e al cinema: Surface, Così gira il mondo, I colori della vittoria, Nashville 99, La vera storia di Abramo Lincoln e Il segreto di Joe Guld.

Sorrell Booke

Sorrell Booke- foto pinterest.com

Sorrell Booke è Jefferson Davis “Boss” Hogg, il sindaco della contea di Hazzard e proprietario del terreno della fattoria dei Duke.

Il suo personaggio è ricco e corrotto e vuole incastrare Bo e Luke per evitare ogni tipo di interferenza nei suoi loschi affari.

Prima di Hazzard, l’attore è apparso anche in altri show di successo come Colombo, La casa nella prateria, Love Boat e Civil Wars. Purtroppo è scomparso nel 1994.

James Best

James Best – foto pinterest.com

James Best è Rosco Pervis Coltrane, lo sceriffo della contea di Hazzard e fratello minore della moglie di Boss Hogg.

Il suo personaggio è disonesto e collabora con Boss Hogg per finanziare la sua pensione (persa a causa dei cittadini).

Dopo Hazzard, l’attore ha lavorato al cinema con Moondance Alexander e Il lato dolce della vita di Michael Damian. Purtroppo, però, anche lui è scomparso nel 2015.

Sonny Shroyer

Sonny Shroyer- foto tvserial.it

Sonny Shroyer è il Vice Sceriffo Enos Strate. È stato un ex compagno di giochi dei cugini Duke, ma è rimasto onesto anche dopo essersi arruolato.

Il suo personaggio è innamorato di Daisy e vorrebbe compiere qualcosa che gli consenta di lavorare in una grande città.

Dopo lo show, l’attore è apparso in televisione con The Rosa Parks Story e al cinema con Sola con l’assassino, Forrest Gump, L’uomo della pioggia e Una canzone per Bobby Long.

Rick Hurst

Rick Hurst- foto tvserial.it

Rick Hurst è il Vice sceriffo Cletus Hogg. È un cugino di Boss Hogg ed è talmente ingenuo da appoggiarlo anche quando non capisce l’entità dell’affare.

Ritroviamo l’attore anche in altri show di successo quali 8 sotto un tetto, Melrose Place, Il cliente, La mia adorabile nemica, The Guardian, 227, The Last Precinct, Chips e Baretta.

Byron Cherry

Byron Cherry- foto doyouremember.com

Byron Cherry è Coy Duke, il cugino di Bo e Luke che arriva nella fattoria dello zio Jessie quando i due partono per disputare il campionato NASCAR.

La presenza di Coy e Vance, i due “nuovi cugini”, durerà poco. Bo e Luke torneranno nello show per far risalire gli ascolti.

Oltre ad Hazzard, l’attore è apparso in La signora in giallo, Burning Rubber, 3rd Eye, Vietnam War Story e L’ispettore Tibbs.

Christopher Mayer

Christopher Mayer – foto sublimly.com

Christopher Mayer è Vance Duke, l’altro cugino che arriva alla fattoria di famiglia durante l’assenza di Bo e Luke.

L’attore ha lavorato in varie serie televisive come Simon & Simon, Love Boat, Vicini troppo Vicini, Santa Barbara, Xena: Principessa Guerriera, Baywatch, Pacific Blue, Due Poliziotti a Palm Beach e Road to Justice: Il giustiziere.

È apparso anche al cinema con Survivor di Michael Shackleton e Bugiardo bugiardo di Tom Shadyac, ma purtroppo è scomparso nel 2011 all’età di 57 anni.