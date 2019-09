The Walking Dead potrebbe continuare per altri 10 anni. Parola di AMC Networks

The Walking Dead è giunta ormai alla sua decima stagione, ma il suo potenziale potrebbe farla vivere per un altro decennio. Parola di AMC Networks.

Il franchise di The Walking Dead ha subito qualche piccola battuta d’arresto, ma è riuscita a sopravvivere fino ad arrivare alla decima stagione. Ma non è tutto.

Lo show potrebbe proseguire per un altro decennio stando alle dichiarazioni dell’amministratore delegato di AMC Networks, Josh Sapan, in occasione della Goldmand Sachs Communacopia Conference di New York

Josh Sapan ha risposto alle domande degli investitori riguardo l’adattamento del fumetto di Robert Kirkman: “È rimasta ancora moltissima vita in The Walking Dead, voglio dire decenni e decenni di vita”.

E, forte della terza serie televisiva e della pellicola in collaborazione con Universal, ha sottolineato: “Ci sono i segni di un battito cardiaco vitale nel franchise”.

In effetti lo show ha contribuito al successo dei servizi di streaming e video on demand dell’emittente (Shudder, Acorn TV, Sundance Now e Urban Movie Channel), facendo lievitare il numero degli abbonati.

Il segreto sarebbe un servizio diverso da quelli dei concorrenti: “Le nostre offerte sono ideate per servire nel migliore dei modi un segmento specifico della popolazione. Non cerchiamo di ottenere i diritti di Friends o Seinfeld. Non proviamo a competere o rimpiazzare Netflix, Amazon, Disney, HBO Max. Ma le nostre offerte sono piuttosto complementari”.

Nel frattempo, però, i fan italiani potranno godersi la decima stagione di The Walking Dead in prima serata da lunedì 7 ottobre 2019 su Fox e canale Sky 112.

Myriam