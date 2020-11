The Water Margin: Netflix sceglie il regista Shinsuke Sato per il suo action movie

Netflix mette in cantiere un nuovo action movie intitolato The Water Margin e ha scelto Shinsuke Sato come regista del progetto.

Shinsuke Sato- foto yahoo.com

Il regista di Kingdom lavorerà a The Water Margin, un nuovo film action scritto da Matt Sand (autore del thriller Deepwater Horizon) e targato Netflix.

Il progetto verrà prodotto Eric Newman e Bryan Unkeless per Screen Arcade (insieme già per Bright con Will Smith) e avrà Scott Morgan come produttore esecutivo.

The Water Margin sarà una versione futuristica ricca di azione, imprevisti, intrecci e romanticismo ispirata all’omonimo romanzo della lettura cinese.

Il film cercherà di dare risposte a domande evergreen sulla lealtà, sul potere e sul senso di responsabilità rispetto alla società.

La pellicola sarà l’occasione per il regista di catturare l’interesse internazionale, dopo i suoi lavori applauditi dalla critica Bleach e Kingdom.

The Water Margin potrebbe rafforzare il sodalizio tra Shinsuke Sato e il colosso di streaming, dopo la loro collaborazione per Alice in Borderland.

Al momento non ci sono informazioni riguardanti il casting o l’eventuale data di lancio, ma i fan del regista e sceneggiatore giapponese nutrono grandi aspettative su questo progetto.