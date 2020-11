Pippi Calzelunghe è una serie televisiva svedese con protagonista il personaggio Pippi Calzelunghe del romanzo per ragazzi di Astrid Lindgren.

Cast Pippi Calzelunghe- foto fragxpo.com

La serie tv trasmessa in onda in Italia nel 1970-1971 mostra la vita della piccola Pippi nella Villa Villacolle da lei ereditata nella città svedese di Visby. Insieme a lei ci sono il cavallo Zietto e la scimmietta Signor Nilsson.

Pippi è figlia del pirata Efraim Calzelunghe e possiede una forza sovrumana e una generosità eccessiva verso gli altri.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? Scopriamolo insieme nella carrellata di foto di attori Pippi Calzelunghe: ieri e oggi!

Inger Nilsson

Inger Nilsson- foto aftonbladet.se

Inger Nilsson è Pippilotta Victualia Rollgardina Succiamenta Efrasilla Calzelunghe (alias Pippi Calzelunghe), la protagonista della serie tv. È una bambina di 10 anni dai capelli rossi con una forza sovrumana e un carattere anticonvenzionale.

Pippi è figlia di Efraim Calzelunghe, un pirata onesto che guida la Saltamatta. Vive nella Villa Villacolle insieme alla scimmietta Signor Nilsson e al cavallo Zietto.

All’inizio Pippi vive nella villa in attesa di ricongiungersi con il padre ma, dopo aver conosciuto i fratelli Tommy e Annika, decide di restare a vivere lì.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in altri progetti come Gripsholm, AK3 – Dolda beslut, Der Kommissar und das Meer, Efterskalv, Svart Cirkel e Der Kommissar und das Meer.

Maria Persson

Maria Persson- foto tvserial.it

Maria Persson è Annika Settergren, sorella minore di Tommy e migliore amica di Pippi. È una bambina di 8 anni molto sensibile e particolarmente attenta alla pulizia.

L’attrice, dopo la serie, non è apparsa in altre serie tv o film, restando ancorata al contesto narrativo di Pippi Calzelunghe.

Pär Sundberg

Pär Sundberg- foto tring.al

Pär Sundberg è Tommy Settergren, fratello maggiore di Annika e migliore amico di Pippi. È un bambino di 9 anni che si affeziona subito alla sua vicina.

Non è molto attento alla pulizia, ma è un bambino studioso e attento e un amico leale che farebbe di tutto per Pippi.

Anche Pär Sundberg, come la collega Maria Persson, sembra rimasto ancorato al suo personaggio della serie televisiva. L’uomo dirige una catena di supermercati.

Hans Clarin

Hans Clarin- foto tvseria.it

Hans Clarin è Dunder-Karlsson, uno dei due ladri che prova a entrare più volte nella Villa di Pippi per rubare le sue monete d’oro. Purtroppo per lui ogni tentativo fallisce.

Dopo la serie tv, l’attore ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con Hochwürden erbt das Paradies, Peter und Paul, Meister Eder und sein Pumuckl, Pumuckls Abenteuer e Uibù – Fantasmino fifone. Purtroppo è morto nel 2005.

Paul Esser

Paul Esser- foto tvserial.it

Paul Esser è Blum, l’altro ladro che tenta di rubare l’oro di Pippi. L’uomo lavora con Karlsson, ma non riesce mai nel suo intento.

L’attore, dopo lo show, è apparso nella serie televisiva Tatort e nel film La vestale di Satana. Purtroppo Paul Esser ci ha lasciati nel 1988.

Margot Trooger

Margot Trooger- foto tvserial.it

Margot Trooger è Zia Pryssellius, una donna nubile che lavora come babysitter nel collegio di Visby. È una donna ficcanaso e testarda che non accetta l’indipendenza di Pippi.

Zia Pryssellius fa di tutto per portare Pippi in collegio, ma cambia idea quando conosce il padre della bambina.

Dopo la serie televisiva, l’attrice è apparsa in Das Halstuch, Coppia sposata cerca coppia sposata, Familie Mack verändert sich, FBI – Francesco Bertolazzi investigatore, Resta pura amore mio e Der Herr Kottnik. Purtroppo è morta nel 1994.

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson- foto tring.al

Fredrik Ohlsson è il Signor Settegren, il padre di Tommy e Annika. È un uomo dolce e calmo che lavora come avvocato (l’unico) nella cittadina di Visby.

L’attore, dopo la serie televisiva, è apparso in molti film come Vandalismo, Non sei il saggio Madicken, Madicken su Junibacken, Una ragazza al collo, La Jönsson League ottiene una corsa all’oro, PS La scorsa estate, L’ inverno dei topi, I ricorrenti, Gerusalemme, Selma & Johanna – En Roadmovie, Il singolo cittadino, Uomini che odiano le donne, Oskar, Oskar, Così diverso e Tra 2 fuochi.

Tra le produzioni televisive ricordiamo Qui viene sepolto un cane, Daddy’s Boys, Somewhere in Sweden, The Malm Brothers, Preacher-Lena Angels, Honest Blue Eyes, In banca, The Debt, Amedée, Colombe, District 5, The Scouts, Öbergs på Lillöga, Nya Dagbladet, Hemma hoz, I vetrai, Hassel – I protettori, The Department Store, The Rose Baths, La compagnia di navigazione, Decidi tu, La sfida, Il corvo di sale, Anna Holt – polizia, Snoken, Beck – L’uomo senza volto, Beck – I cartelli, Beck – Enslingen, Beck – Mittente sconosciuto, Beck – The Advertiser, Beck – Il ragazzo nella palla di vetro, Il Natale dei ladri e Arne Dahl: Europa Blues.

Öllegård Wellton- foto aveleyman.com

Öllegård Wellton è la Signora Settergren, la madre di Tommy e Annika. È una donna molto apprensiva che trova un po’ di serenità quando i figli sono con Pippi.

Dopo lo show, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con En dåres försvarstal e August Strindberg ett liv, anche se la sua più grande passione è rimasta il teatro. Purtroppo è scomparsa nel 1991.

Beppe Wolgers

Beppe Wolgers- foto tvserial.it

Beppe Wolgers è il Capitano Enfrain Calzelunghe, il padre vedovo della protagonista. È un pirata onesto che ruba ai corrotti e aiuta i bisognosi e si mostra generoso con i componenti della sua flotta.

Il Capitano viene catturato da Svente e Jocket che vogliono scoprire dove si trova il tesoro di un suo antenato. Sarà Pippi a salvarlo.

L’uomo vorrebbe che Pippi vivesse con lui a Taka Tuka ma, quando la vede felice nella dimora acquistata per la vecchiaia, decide di farla restare lì. Andrà a trovarla spesso.

Dopo Pippi Calzelunghe, l’attore è apparso in altri progetti come Thunderclump e Barna från Blåsjöfjället. Purtroppo è venuto a mancare nel 1986.

Göthe Grefbo

Göthe Grefbo- foto cinema.de

Göthe Grefbo è Klang, uno due poliziotti della cittadina di Visby. L’uomo gira in sella a una moto a due posti o una macchina anni ’20 insieme al suo collega Kilng.

Il poliziotto e il suo collega non approvano lo stile di vita di Pippi, ma la proteggono dai propositi di Karlsson e Blum.

Dopo lo show, l’attore è apparso in The Office Party, Champagnegalopp, The Drinking Man’s War, Barna från Blåsjöfjället, En ettas dagbok, Midvinterduell, Kalabaliken i Bender, Værhår og erter ed Enkel resa. Purtroppo ci ha lasciati nel 1991.

Ulf G. Johnsson

Ulf G. Johnsson- foto efraimstochter.de

Ulf G. Johnsson è Kling, l’altro poliziotto della serie tv. Anche lui, come il suo collega Klang, non apprezza il fatto che Pippi se la cavi per via dell’eredità, ma la difendono dai malviventi Karlsson e Blum.

L’attore, dopo Pippi Calzelunghe, ha partecipato alla lavorazione di Svenska öden, Modiga mindre män, Mosebacke Monarki e Naken.