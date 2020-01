Transformers vs. The Terminator sarà il primo crossover tra i franchise

Transformers e The Terminator si contreranno in una miniserie a fumetti che promette un risvolto epocale e un successo senza eguali: Transformers vs. The Terminator.

Terminator 4- foto thesun.ie

I due i franchise uniranno le forze per creare qualcosa di più solido e famoso, una battaglia in cui a uscire vittoriosi saranno i due editori Dark Horse Comics per The Terminator e IDW Publishing per Transformers.

Transformers vs. The Terminator sarà una miniserie a fumetti a cadenza mensile che farà collidere i due franchise di successo. I Transformers lotteranno contro i cyborg Terminator.

Tutto verrà tenuto coerentemente insieme dal genio di David Mariotte, John Barber e Tom Waltz e dai disegni di Alex Milne.

Il primo dei quattro numeri di Transformers vs. The Terminator esordirà nei negozi d’oltreoceano a marzo 2020 in varie versioni: quella di Gavin Fullerton e Alex Milne e quelle limitate di Freddie E. Williams II e Francesco Francavilla.

A proposito del crossover John Barber ha affermato: “Ho lavorato su Transformers a lungo, in questi anni, e l’opportunità di combinare questi due universi è troppo eccitante per sprecarla.”

Dal canto suo, invece, Alex Milne ha rivelato: “Transformers ha costituito una parte importante della mia infanzia. Mi affascinava e volevo vedere come Optimus Prime avrebbe sventato i piani di Megatron”.

“Più tardi, ho conosciuto Terminator – ha proseguito il disegnatore – Mi stupiva l’idea che dei robot facessero finta di essere esseri umani e che venissero mandati indietro nel tempo per dare la caccia a obiettivi specifici. Ora, da adulto, sono davvero lieto di poter lavorare a un progetto che vede queste due icone del genere sci-fi riunite in un’unica serie”.