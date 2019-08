Warner Bros. accelera su Batgirl e cerca un regista

Non parlare di un progetto per molto tempo non vuol dire abbandonarlo, almeno è così per la Warner Bros. e il suo Batgirl.

Dopo l’abbandono da parte di Joss Whedon è passato molto tempo da quanto Batgirl si inseriva nei piani della Warner Bros., ma nonostante ciò per la major sarebbe ancora una priorità.

Secondo quanto riportato dal sito Heroic Hollywood, infatti, Warner Bros. starebbe valutando a chi affidare la regia del film DC nella speranza di portare Batgirl allo stesso livello di Wonder Woman e Captain Marvel.

I rumors raccontano che sia Nicolas Winding Refn che Andrea Berloff si siano detti interessati a dirigere il cinecomic dal grande potenziale.

Nel frattempo, però, molte attrici e in particolare Zoey Deutch hanno ammesso che sarebbero entusiaste di interpretare Batgirl e indossare il mantello nell’adattamento.

A parte la volontà di Warner Bros. di concentrarsi sulla realizzazione del progetto, non ci sono ancora grandi novità al riguardo. Non ci resta che aspettare!

Myriam