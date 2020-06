Warner Bros. lancia il DC FanDome, evento virtuale dedicato ai fan DC

È partito il countdown per il DC FanDome, un evento virtuale di 24 ore aperto a tutti i fan dell’Universo DC: games, film, serie tv e fumetti. L’appuntamento è fissato al 22 agosto.

Universo DC- foto goodfon.ru

I fan DC potranno celebrare i supereroi e i super villain del DC Multiverse grazie all’esperienza virtuale e gratuita DC FanDome.

I visitatori potranno scoprire chicche del passato e news su games, film, serie tv e fumetti Warner Bros. e avranno l’opportunità di ascoltare creatori, registi e personaggi più amati.

“Con DC FanDome, abbiamo la possibilità di dare ai fan di tutto il mondo un modo emozionante e senza precedenti per interagire con i loro personaggi preferiti, ma anche con gli incredibili talenti che danno loro vita sulla pagina e sullo schermo”, ha dichiarato l’amministratrice delegata della major Ann Sarnoff.

L’evento sarà globale e per questo i fan potranno avere accesso a eventi locali per conoscere chi si cela dietro le quinte dell’Universo DC nella propria lingua.

Si parlerà di film come Aquaman, The Batman, Black Adam, SHAZAM!, The Flash, SnyderCut, The Suicide Squad e Wonder Woman 1984.

Per quanto riguarda le serie tv, invece, i riflettori si accenderanno su Batwoman, Black Lightning, DC Super Hero Girls, DC’s Legends of Tomorrow, DC’s Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, Lucifer, Pennyworth, Supergirl, Superman & Lois, Teen Titans GO!, Titans, Watchmen e Young Justice: Outsiders.

L’esperienza del DC FanDome si arricchirà di interviste, programmazioni speciali e contenuti nuovi per fan giovani e meno giovani.

Il DC WatchVerse permetterà di guardare interviste, filmati in anteprima e curiosità sulla macchina creativa; il DC YouVerse sarà il mondo dedicato ai disegni artistici realizzati dai fan; il DC KidsVerse è pensato per le attività da fare in famiglia con i fan più piccoli.

E ancora il DC InsiderVerse presenta le personalità di spicco che hanno reso grande il DC Multiverse e il DC FunVerse contiene iniziative condivisibili e regali digitali.