Tenet: svelata la data d’uscita nei cinema

L’emergenza sanitaria legata al COVID-19 ha cambiato la data di uscita di Tenet, fissandola al 31 luglio 2020 nelle sale americane e il 3 agosto 2020 nei cinema italiani.

Tenet- foto pikabu.ru

Il 3 agosto 2020 uscirà il thriller rebus di Christopher Nolan che Robert Pattinson ha definito “una sorta di unicorno, perché non si basa su nessuna IP preesistente”.

La verità dietro questa decisione sarebbe il disaccordo tra la Warner Bros. e Christopher Nolan merito al rinvio della data di uscita, visto la volontà del regista di far uscire la pellicola entro l’estate in modo da incentivare un ritorno nelle sale.

Stando a quanto riferito dal New York Times, quindi, la major avrebbe “accontentato” le richieste del regista di Inception nonostante i suoi dubbi sulla ripartenza dei cinema.

In realtà, pur avendo trovato un compromesso, la casa di produzione cinematografica potrebbe di posticipare ulteriormente l’uscita di Tenet nelle sale qualora lo ritenesse opportuno.

C’è da dire che Tenet è costato oltre 200 milioni di dollari e per questo Warner Bros. non vorrebbe bruciarsi l’investimento e il successo quasi assicurato per una corsa affrettata al cinema.

Non ci resta che attendere nuove notizie sul film con John David Washington e Robert Pattinson impegnati a sventare un’apocalisse nell’ambito di una vicenda di spionaggio internazionale .