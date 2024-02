Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono diventati genitori per la prima volta della piccola Allegra il 6 febbraio scorso. Grande festa e gioia in casa Cerioli per l’arrivo della primogenita. I fan dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice del famoso e chiacchierato dating show di Canale 5, Uomini e Donne, sono al settimo cielo. L’ex concorrente del reality show di Canale 5, il Grande Fratello, ha condiviso alcuni momenti di grande intimità di lui e della compagna con la baby vip con i suoi follower di Facebook e Instagram.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione genitori: la dedica del neo papà

«Insegnerò a mia figlia a non essere superficiale – ha scritto Andrea Cerioli sul suo profilo Instagram -.Le dirò che non è un tatuaggio o un piercing a renderti un poco di buono. Le dirò che non è una canna o una birra a renderti un drogato o un alcolizzato. Le insegnerò che ciò che c’è in natura non fa del male, che l’importante è non abusarne».

«Le insegnerò a non giudicare e a non dar peso ai giudizi degli altri – ha continuato l’ex compagno di Arianna Cirrincione -. Le dirò di vivere la vita come crede, come vuole, ascoltando consigli ma non dipendendo da nessuno. Le insegnerò ad amare, a rispettare tutti e le dirò di far l’amore solo quando saranno in due a volerlo. Le dirò di non abbassare mai la testa, e di guardare le difficoltà negli occhi e sfidarle».

L’ex tronista ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi ha concluso: «Le dirò di non fidarsi di nessuno ma di provare a conoscere tutti. Le insegnerò a ringraziare chi per lei ci sarà sempre. Le insegnerò a non abbattersi mai e andare avanti sempre. Perché la vita è sempre uguale. Il mondo è sempre uguale. Ma è comunque importante sapere in che modo affrontarlo. Insegnerò a mia figlia a non essere come gli altri».

