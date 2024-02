Grande Fratello: Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares ai ferri corti

Grande Fratello, ultime news e anticipazioni. Le due famose e popolari attrici Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares sono ai ferri corti per via di una litigata sul cibo. Dopo mesi e mesi di rispetto, educazione e tregua armata, le due attrici hanno avuto uno scontro molto acceso. La lite tra le due concorrenti del famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto dal giornalista e presentatore Alfonso Signorini, è nata dopo che Beatrice ha recriminato a Grecia di aver preso del sugo che sarebbe servito per la pasta degli altri senza chiedere a nessuno.

«Grecia ti faccio una domanda – ha sottolineato l’attrice Beatrice Luzzi -. Ma se tutti avessero fatto come te prendendo del sugo senza chiedere niente secondo te avrebbe funzionato poi per la pasta per tutti? Non è un pochettino, tu hai mangiato anche la pasta no? Se tutti avessero fatto così avrebbe funzionato?».

Grecia Colmenares ha risposto così alla gieffina Beatrice Luzzi: «Non tutti fanno questo, perché non tutti la mangiano. Io ho mangiato un’altra cosa Bea, se il cibo c’è. Lo hanno fatto in altri momenti gli altri. Se io non ho mangiato prendo quello che voglio mangiare e lo mangio dopo, posso farlo. Come quando tu hai voglia di mangiare pesce e io non la mangio. Nessuno ti dice niente».

Beatrice Luzzi ha cercato di smentire le accuse di Grecia. «Io mangio quello che si mette a tavola sempre, non metto mai da parte nulla per me e soprattutto lo chiedo perché se io ho fatto due chili di pasta per un tot di sugo e tu prendi il sugo senza dirlo a chi stai cucinando».

«Chi stava cucinando? Tu? Ah scusa non te l’ho chiesto. Se hai voglia di litigare non farlo on me», ha concluso Grecia.

