Festival di Sanremo, Amadeus non cambia idea sul suo futuro: le motivazioni del conduttore

Amadeus ha chiuso in bellezza con record di ascolti tv e share il suo quinto Festival di Sanremo consecutivo. La finale di Sanremo 2024, che ha incoronato vincitrice Angelina Mango, è stata seguita su Rai1 da una media di 14 milioni 301mila telespettatori, pari al 74.1% di share. La media di share è la più alta dal 1995, quando l’ultima serata del festival condotto da Pippo Baudo, con Anna Falchi e Claudia Koll, ottenne il 75.22%.

La prima parte dell’ultima serata del festival di Amadeus ha ottenuto 17 milioni 281mila spettatori pari al 70.8%; la seconda 11 milioni 724mila pari al 78.8%. L’anno scorso l’ultima serata del festival raccolse una media di 12 milioni 256mila telespettatori pari al 66%. La prima parte fu seguita da 14 milioni 423mila telespettatori pari al 62.1% di share; la seconda da 9 milioni 490mila pari al 73.7%.

Il picco di ascolto, durante la finale è stato raggiunto alle 22.39: in quel momento, a seguire su Rai1 lo scambio sul palco tra Fiorello e Roberto Bolle, c’erano 18 milioni 259mila telespettatori. All’1.56, per la lettura della classifica finale con il trionfo di Angelina Mango, il picco in share, pari all’85.3%.

L’impatto economico complessivo dell’evento quest’anno vale 205 milioni di euro, con il giro d’affari cresciuto di 6 milioni rispetto allo scorso anno principalmente per effetto di una maggiore raccolta pubblicitaria. Vola infatti la raccolta pubblicitaria a quota 60 milioni e 182mila euro. L’ha rivelato in sala stampa Gian Paolo Tagliavia, ad di Rai Pubblicità, a consuntivo dell’edizione 2024.

Festival di Sanremo: acclamato Amadeus dalla sala stampa

Ovazione, applausi e complimenti ad Amadeus da parte di tutta la sala stampa. “Grazie, grazie, basta sennò mi commuovo. Ho una certa età”, ha ironizzato Amadeus con le lacrime agli occhi davanti agli applausi della sala stampa dell’Ariston Roof che gli ha tributato una standign ovation all’inizio della conferenza stampa finale del suo quinto festival da conduttore e direttore artistico.

“Dissi già a maggio che questo sarebbe stato l’ultimo festival – ha detto il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2024 Amadeus ai giornalisti in sala stampa il giorno dopo la finalissima -, anche se nessuno ci ha creduto. Ringrazio Sergio per il desiderio di farmi (farci con Fiorello) proseguire, ma sento che ci dobbiamo fermare e pensare ad altro. Questo non significa che vado a fare l’eremita, ma che ho bisogno di trovare altre idee, altre sfide, altre scommesse”.

Quando è salito sulla carrozza con Fiorello, “il primo pensiero è stato di grande gioia. È come quando finisce una partita – ha sorriso Amadeus – e sollevi la coppa. È la fotografia che non dimentichi più. Scarichi la tensione, la mente si prende un po’ più di riposo e lascia spazio alle emozioni. C’è una sorta di serenità e leggerezza: vuoi solo goderti la vittoria”.

Ha poi precisato di “non aver mai avuto pressioni politiche in questi cinque anni, pur essendo stato attaccato da destra e da sinistra.

Ringrazio l’Ad: prima ancora che cominciasse Sanremo mi ha detto che avrei potuto continuare a lavorare in totale libertà. Non ho mai ricevuto una sua telefonata per chiedere cosa stessi facendo”.

E poi ancora: “Anche quando c’erano polemiche nell’aria, io ho lavorato in totale autonomia, e per come sono fatto io non potevo essere altrimenti, non avrei mai accettato alcuna scorciatoia, non mi appartiene, non l’ho mai fatto”.

Tantissimi telespettatori si augurano che possa cambiare idea, anche se questa volta Amadeus è stato molto deciso e perentorio.