Anita Olivieri parla di Perla Vatiero e del presunto flirt con l’autore del Grande Fratello

Anita Olivieri ha parlato di Perla Vatiero e del presunto flirt con l’autore del Grande Fratello su Instagram Story. L’ex gieffina ha dato la possibilità ai suoi follower tramite la funzione box messaggi di porre domande e quesiti sulla sua vita pubblica e privata. Durante la sua lunga permanenza nella Casa più spiata e famosa d’Italia si è scritto e detto molto sul suo conto. In particolar modo sul web sono circolate numerose indiscrezioni non verificate e spesso anche non veritiere. Ora Anita ha voluto fare chiarezza una volta per tutte.

Erano state molte le frasi sfuggite ad Anita Olivieri sull’autore del GF con il quale avrebbe avuto un flirt, ma l’arrivo di Alessio Falsone avrebbe smontato tutto. A pochi giorni dalla finale del reality show di Mediaset, Angelica Berardi, in diretta con Ciro Petrone e Mirko Brunetti, aveva fortemente smentito le voci, dicendo: «Voglio smentire la storia di Anita e l’autore. Perché ho letto questa cosa prima. Non ha alcuna storia con l’autore, smentiamo anche questa cosa». Mentre Ciro cercava di prenderne le distanze perché «Anita è ancora dentro, noi non possiamo saperlo».

Ora la diretta interessata si è espressa sulla questione “autore gate” su Instagram Story. In particolar modo un follower le ha domandato: «Io vorrei sapere quale è il segreto del gioco….». Lei con molta ironia ha replicato: «Farsi un autore, avere la mamma autrice, compagno che lavora in Mediaset, far vedere le te**e al regista. Mi pare abbastanza, no?». Con questo commento, Anita ha voluto smentire in modo sarcastico e ironico tutti questi pettegolezzi che circolano su di lei, ma in molti continuano a pensare che ci sia stato qualcosa dietro la sua lunga permanenza all’interno della casa, nonostante molti scivoloni.

Negli ultimissimi giorni si è parlato anche di una crisi di rapporti tra Anita e la vincitrice del GF, Perla Vatiero. L’ex gieffina bionda, da sempre amica di Perla, aveva detto che avrebbe preferito vedere un veterano vincere quest’edizione del Grande Fratello, ma la vittoria della Vatiero è stata comunque una festa per lei perché ha segnato anche la sconfitta della sua acerrima rivale Beatrice Luzzi. Le due ragazze, tuttavia, non si seguono sui social (o hanno smesso di seguirsi?) e questo ha creato un po’ di confusione. Anita ha subito messo le cose in chiaro: «Ragazzi siamo usciti da poco dalla Casa, non abbiamo avuto il tempo di ragionare e capire cosa fare. Io e Perla ci siamo sentite, le ho detto che neanche sapevo che non la seguivo sui social».