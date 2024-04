“Non si sono lasciati per i tradimenti”, Fabrizio Corona parla di Chiara Ferragni e Fedez

Fabrizio Corona è tornato a parlare della separazione vip dell’anno di Chiara Ferragni e Fedez nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale di gossip e attualità Chi. Negli ultimi giorni si è registrata l’ennesima lite tra i due ex coniugi vip. I rapporti tra i Ferragnez sono davvero pessimi. Dopo una estenuante ricerca e meticolosa selezione, il rapper e produttore discografico pluritatuato ha trovato il suo nuovo appartamento da neo single in pieno centro a Milano. Si tratta di un appartamento di 400 mq in piazza Castello, che diventerà “il nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria”.

L’ex giudice di X Factor ha mostrato ai suoi follower di Instagram un altro acquisto lussuoso: una costosissima Ferrari Roma con il tettuccio in tela. La celebre influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni si è invece mostrata in bikini sui social durante la sua vacanza relax a Dubai con i figli, la mamma Marina Di Guardo, la sorella Valentina e il relativo fidanzato, Matteo Napoletano. Come è ben risaputo, Fedez e Chiara Ferragni si sono diffidati a vicenda.

Fabrizio Corona svela i motivi della rottura dei Ferragnez

Alla rivista Chi l’ex agente dei paparazzi italiani Fabrizio Corona ha rivelato: “Ferragni con Fedez ha costruito una relazione che, dopo due anni, si basava troppo sulla mediaticità e, in questi casi, se uno crolla l’altro scappa”.

Per poi sottolineare: “Secondo me, ma è il mio punto di vista, Fedez ha accettato di fare una vita che non gli piaceva, sopportando ‘la corte’ della Ferragni, le persone che le stavano intorno, le foto, lo stare a casa. Quando era un ragazzo era uno che si divertiva, però la fama, i soldi, il successo ottenuti anche grazie alla relazione con Chiara gli hanno fatto accettare tutto. Ma fino a un certo punto”.

Per poi concludere: “I tradimenti non sono il vero problema. Il problema è come uscire da questo buco nero: avere un impero e perdere tutto nel giro di poco tempo”.

Fedez e Chiara Ferragni riusciranno a superare questa crisi matrimoniale oppure il divorzio prenderà il sopravvento?

