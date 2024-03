Monia La Ferrera torna single: amore già finito con Josh Rossetti

Monia La Ferrera è tornata single. L’ex concorrente del Grande Fratello ha lasciato il fratello di Greta Rossetti, Josh, dopo la rissa di quest’ultimo contro Massimiliano Varrese subito dopo la finale del reality show di Canale 5 e in particolar modo dopo i gravi insulti e minacce rivolti da Josh Rossetti al giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia in diretta radiofonica a Turchesando, il programma condotto da Turchesa Baracchi, in onda su Radio Cusano il 26 marzo scorso.

Monia La Ferrera lascia Josh Rossetti

Monia La Ferrera ha annunciato la rottura con Josh Rossetti sui social. Si è scusata con i suoi follower per non essere stata un buon esempio: “Sono profondamente rammaricata per tutto ciò che è accaduto di recente e mi rendo conto di aver commesso un grosso errore di valutazione. Mi scuso sinceramente di non essere stata l’esempio che avrei voluto essere, sia per le mie figlie che per tutte le donne. Tuttavia essere donna significa anche avere in coraggio di ammettere i propri errori e di fermarsi quando è necessario. Per me questo è il momento di farlo”.

E poi ancora: “Riconosco di essere stata poco prudente, ma so che la mia forza principale, il mio motore, saranno sempre le mie figlie. Oggi, ho chiara la mia strada per me e per loro. Avete ragione: nessuna donna deve giustificare la violenza da parte di un uomo, verbale, psicologica o fisica che sia. Forse nemmeno io ero consapevole di quanto questa avventura nel Grande Fratello mi avrebbe esposta al mondo dei social e alla vita delle persone. Sto imparando e so che dagli errori si cresce più forti. Grazie per il vostro sostegno e la vostra comprensione, grazie perché, anche le critiche che mi avete rivolto, sono sempre state costruttive e mai distruttive e io in questo senso ho voluto coglierle, per ricostruire, ripartendo da me e dalle mie figlie”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monia La Ferrera (@monialaferrera)

Le scuse pubbliche di Josh Rossetti a Monia La Ferrera

Lui ha chiesto scusa pubblicamente alla sua ex fidanzata Monia e a tutti: “Non sono le querele, gli insulti o le provocazioni che mi hanno spinto a ragionare e a decidere di chiedere scusa pubblicamente davanti a tutta Italia, ma l’amore che provo per Monia. Sono scuse rivolte alla mia compagna, alla sua famiglia e all’amore smisurato che provo nei confronti delle sue due bambine. Scuse rivolte a tutte quelle famiglie che hanno assistito a tutto il caos di questi giorni. Da personaggio ormai pubblico e da artista voglio dire a tutti i ragazzini che mi seguono che ciò che ho fatto non è da prendere come esempio. Studiate, costruitevi e amate la vostra famiglia, ma soprattutto le donne che vi circondano. Senza donne non potremmo esistere”.

E poi ancora: “Io sono cascato nelle provocazioni e ho rivelato a tutti la parte peggiore di me, quella parte che tante persone hanno all’interno, la parte oscura di noi. Non mi voglio giustificare ma vorrei solo chiedere a tutti che se dovete condannare una persona quella persona sono io e non Monia. Monia è una grande donna e non merita nulla di ciò che ho letto in questi giorni. Non è cancellando tutto dai social che si determina il futuro di una coppia, voi vedete una piccola parte di quello che succede realmente”.

Per poi concludere: “Posso garantire che lei mi ha insegnato tanto e mi ha fatto crescere, ho imparato dai miei errori. L’auto controllo è una cosa fondamentale. La violenza non è giustificabile. Il mondo è pieno di manipolatori e persone che cercano di fare del male ai più deboli, io sono caduto in quella trappola, nonostante la mia stazza ho solo dimostrato la mia debolezza. Detto questo, vi chiedo scusa”.

La rissa di Josh Rossetti e le minacce a Gabriele Parpiglia

Dopo la finale del famoso e popolare reality show di Canale 5, vinta a sorpresa da Perla Vatiero, il fratello di Greta Rossetti ha inveito piuttosto platealmente e in modo aggressivo contro Massimiliano Varrese e avrebbe spintonato addirittura la fidanzata Monia La Ferrera, rischiando di farla cadere. La reazione piuttosto violenta di Josh Rossetti ha lasciato tutti senza parole e ha sconvolto il popolo del web, dato che il video è stato pubblicato in Rete ed è diventato virale.

Successivamente Josh Rossetti ha riservato una serie di pesanti e gravissimi insulti e minacce a Gabriele Parpiglia in diretta radiofonica a Turchesando: “Fammi la querela che ti porto in tribunale e ti tolgo tutto. Fammi la querela. Io sono cresciuto in mezzo alla strada. Se ti devo cavare gli occhi, cavo gli occhi. Non me ne frega un ca**o. Ma chi ca**o è Gabriele Parpiglia? Non ti preoccupare che Milano è piccola. Gabriele, non fare il fenomeno perché quanto è vero Dio… togli questo uomo di mer***, togli questo mezzo uomo sennò non faccio l’intervista”.

Il famoso e popolare giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia ha annunciato di aver presentato querela nei confronti di Josh Rossetti. La violenza fisica o verbale non va mai né tollerata né giustificata, ma sempre condannata senza se e senza ma. Massima e piena solidarietà al giornalista anche da parte della nostra redazione.