Belen Rodriguez e Bruno Cerella stanno insieme. La macchina del gossip nazionale e argentina si è subito scatenata. La stampa rosa è in subbuglio. Il rumor si è subito diffuso dopo che la celebre showgirl, modella e stilista argentina naturalizzata italiana ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto che la ritraggono insieme al giocatore di basket (nato a Bahia Blanca nel 1987) e ad altri due amici durante un vip party che si è tenuto sabato sera a Milano.

Belen ha risposto così a un commento di chi l’ha criticata per il nuovo cambio sentimentale: «Per stare bene si deve svoltare». Cerella arriva nella vita sentimentale dell’ex conduttrice de Le Iene e Italia’s Got Talent dopo la recente rottura con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Secondo i bene informati Belen ed Elio si sarebbero lasciati perché lui non avrebbe capito fino in fondo le necessità di lei.

Qualche giorno fa la presentatrice tv argentina naturalizzata italiana ha ripreso una citazione della scrittrice Frida Kahlo che spiega cosa dovrebbero fare gli uomini per far sì che le donne si sentano davvero a loro agio. Qualcuno dei suoi follower pensa che la storia sia una frecciatina a Elio Lorenzoni… sarà così? In tanti sarebbero convinti che queste parole amare si riferiscano al grande dolore vissuto a causa della separazione dal ballerino e conduttore napoletano Stefano De Martino. Tuttavia, restano tutte supposizioni, dato che, come al solito, Belen non ha aggiunto altro.

Chi è Bruno Cerella? Biografia e carriera del cestista argentino

Bruno Cerella è un giocatore di basket di origine argentina, proprio come Belen. Nato a Bahia Blanca nel 1987, è di poco più giovane della showgirl. Vive in Italia da quando aveva 17 anni. Alto 194 centimetri, nella sua carriera sportiva conta due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana vinte con l’Olimpia Milano. Oggi gioca in Serie A2 con la Blu Basket Treviglio.

