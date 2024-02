“La conosco da quando era una semplice bloggherina”, Tomaso Trussardi smonta Chiara Ferragni

“La conosco da quando era una semplice bloggherina”, Tomaso Trussardi ha smontato duramente la versione dei fatti fornita dall’ufficio stampa di Chiara Ferragni in merito alla loro conoscenza e amicizia. Il periodo nero per la celebre imprenditrice digitale e fashion blogger prosegue senza soste. Dopo gli scandali legati ai casi pandoro Balocco, uova di Pasqua e bambola prodotta in collaborazione con Trudi, Chiara deve far fronte anche alla fine del suo matrimonio con Fedez.

Chiara Ferragni e Fedez verso il divorzio

Ora Dagospia ha lanciato la bomba: «Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa».

Le prime parole di Fedez post separazione

«Dai ragazzi… secondo voi? Anche se fosse vengo a dirlo a voi?», ha risposto Fedez alla domanda dell’inviato di Pomeriggio Cinque sulla separazione da Chiara Ferragni. Il rapper e produttore discografico visibilmente contrariato ha aggiunto: «Secondo voi, ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita, con due figli, a voi?». E a proposito delle voci che parlano di un complotto o di una montatura, Fedez è stato molto diretto: «Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa, ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento, ok?».

Il giornalista del contenitore pomeridiano di Canale 5 ha insistito: «Dicevano che lei ha messo sempre sé stesso in prima persona al posto dei problemi di sua moglie…». L’ex giudice di X Factor ha troncato subito: «A me non interessa cosa dicono le persone, lei conosce la relazione con mia moglie?». E poi ancora: «Accetto il fatto che le persone fanno illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito mi sembra…».

Le dichiarazioni di Chiara Ferragni

La celebre stilista, imprenditrice digitale e fashion blogger si è sfogata al Corriere della Sera: «La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni. Ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari».

«A volte faccio fatica a mostrare le mie fragilità nel momento in cui le sto vivendo», ha aggiunto al Corriere. L’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 ha concluso: «Faccio fatica perché, se raccontassi quanto mi sento fragile, mi percepirei ancora più debole, ancora più attaccabile».

Chiara Ferragni smentisce il flirt con Tomaso Trussardi

Subito dopo la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez si sono diffuse voci incontrollate su un presunto flirt tra lei e Tomaso Trussardi, imprenditore e stilista nonché ex marito di Michelle Hunziker.

Perentoria e secca la smentita dell’ufficio stampa dell’imprenditrice digitale all’Ansa: «Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi ‘non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa».

La replica stizzita di Tomaso Trussardi

Sul suo profilo Instagram lo stilista ha replicato con alcune storie al vetriolo: «Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni, da quando era una semplice ma talentuosa ‘bloggherina’ la quale ancora faticava ad essere invitata alle sfilate. Noi abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina Ferragni che ha collaborato altrettanto strettamente con noi). Hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative tra cui le runway dove ho incontrato Chiara l’ultima volta, circa 4 anni fa. Devo dire che c’è sempre stato unicamente un rapporto di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia da ambo le parti».

Per poi concludere il suo sfogo social: «Liquidare tutto ciò con ‘non lo conosco neanche’ è riduttivo ed offensivo rispetto ad un passato professionale che merita la sua corretta dimensione. Scomodare l’Ansa per uno tsunami in un bicchiere è alquanto bizzarro. Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni a cavallo d’anno. Non ne combinano una giusta».