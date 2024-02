Chiara Ferragni e Fedez: le prime dichiarazioni post separazione dei due ex coniugi vip

Chiara Ferragni e Fedez hanno rilasciato le prime dichiarazioni post separazione. Titoli di coda per i Ferragnez. Il loro matrimonio è finito al capolinea tra lo sconforto e la delusione dei numerosi fan. Il famoso e popolare rapper e produttore discografico è andato via di casa una settimana fa e non è più tornato. I segnali social della rottura c’erano già stati nelle scorse settimane. Prima la mano di lei senza fede e senza i preziosi anelli con un tatuaggio al dito in più e poi l’improvviso cambio della foto del profilo di Chiara Ferragni dove è abbracciata ai figli senza Fedez. La separazione è inevitabile. Che cosa hanno asserito i due personaggi famosi dello show business nazionale alla stampa?

Chiara Ferragni e Fedez verso il divorzio

Pochi giorni fa Dagospia ha lanciato la bomba: “Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa”.

Le prime parole di Fedez post separazione

«Dai ragazzi… secondo voi? Anche se fosse vengo a dirlo a voi?», ha risposto Fedez alla domanda dell’inviato di Pomeriggio Cinque sulla separazione da Chiara Ferragni. Il rapper e produttore discografico visibilmente contrariato ha aggiunto: «Secondo voi, ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita, con due figli, a voi?». E a proposito delle voci che parlano di un complotto o di una montatura, Fedez è stato molto diretto: «Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa, ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento, ok?».

Il giornalista del contenitore pomeridiano di Canale 5 ha insistito: «Dicevano che lei ha messo sempre sé stesso in prima persona al posto dei problemi di sua moglie…». L’ex giudice di X Factor ha troncato subito: «A me non interessa cosa dicono le persone, lei conosce la relazione con mia moglie?». E poi ancora: «Accetto il fatto che le persone fanno illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito mi sembra…».

Le dichiarazioni di Chiara Ferragni

La celebre stilista, imprenditrice digitale e fashion blogger si è sfogata al Corriere della Sera: «La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni. Ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari».

«A volte faccio fatica a mostrare le mie fragilità nel momento in cui le sto vivendo», ha aggiunto al Corriere. L’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 ha concluso: «Faccio fatica perché, se raccontassi quanto mi sento fragile, mi percepirei ancora più debole, ancora più attaccabile».