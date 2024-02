“C’è chi vuole sminuirmi”, l’amaro sfogo di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha deciso di mettere fine a illazioni, rumors e pettegolezzi sulla sua carriera durante una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi. Da quando si è fidanzata e poi sposata con il potente e influente manager e imprenditore Flavio Briatore, dal quale si è separato nel 2017, è sempre finita al centro del gossip poiché secondo alcune malelingue sarebbe stata “raccomandata” dal suo ex marito per l’avvio della sua carriera di showgirl e conduttrice. Questa volta ha deciso di intervenire pubblicamente, per smentire una volta per tutte queste indiscrezioni.

La conduttrice tv di Battiti Live non ne può più ed è pronta a difendere con le unghie e con i denti il suo lavoro e il suo sacrificio. La mamma vip di Nathan Falco ha perso la pazienza durante l’intervista al settimanale Oggi e si è lasciata andare a un duro sfogo.

«E che in tutta questa storia vedo anche qualcos’altro – ha detto la presentatrice tv -, che non riesco più a sopportare. Di fondo vedo sempre una forma di maschilismo. Mi spiace, ma è così. Appena raggiungi un traguardo, trovi sempre chi cerca di sminuirti per ricondurti in un ruolo di subalternità rispetto a un uomo. E dico basta. Se vado a condurre un programma televisivo non è merito di Flavio Briatore. E perché sono brava. Perché faccio ascolti. Perché sono vent’anni che vado in scena – ha sottolineato -, ho condotto per anni Made in Sud e Battiti che sono stati dei successi. Il gruppo di lavoro di Mad in Italy è lo stesso di Made in Sud. Sanno come lavoro, mi conoscono, mi apprezzano e mi hanno voluto con loro. Tutto il resto è fuffa. Punto e fine».

Mad in Italy va in onda da lunedì 29 gennaio in prima serata su Rai 2 con comici provenienti da ogni parte della penisola. Sono in tutto sei puntate.

La presentatrice tv risiede a Montecarlo ed è felice ed entusiasta della sua love story con Giulio Fratini, il manager di 12 anni più giovane di lei.