Chiara Ferragni e Fedez in profonda crisi? Lui teme l’effetto alone

Chiara Ferragni e Fedez sono in profonda crisi? Lui teme l’effetto alone e si dissocia per tutelarsi? Che cosa sta succedendo ai Ferragnez? La situazione sentimentale tra i due sarebbe precipitata dopo le indagini della Magistratura italiana sulle iniziative benefiche sponsorizzate dal brand della potente e ricca fashion blogger, imprenditrice e influencer. Al centro dello scandalo sono finiti i casi del pandoro, delle uova di Pasqua e della bambola prodotta in collaborazione con Trudi.

La Procura generale della Cassazione nel decreto con cui ha assegnato l’indagine per competenza a Milano ha rivelato che “l’enfatizzazione della finalità benefica” nella campagna promozionale del pandoro Pink Christmas, “amplificata dai mezzi di comunicazione” usati, tra cui i social, ha indotto “in errore i consumatori”, che hanno “ritenuto”, attraverso l’acquisto del dolce a più di 9 euro a fronte di “circa 3,68 euro” di quello “tradizionale”, di “contribuire alla finalità benefica”, la “cui serietà era garantita anche dalla credibilità di una influencer da circa 30 milioni di follower”.

La coppia vip dello show business nazionale non è apparsa più come prima sui social insieme. L’ultimo post condiviso da lei insieme al famoso rapper e produttore discografico risale al 10 dicembre 2023 quando erano a Sankt Moritz. Fedez e Chiara Ferragni sono a un passo dalla separazione ufficiale?

Ruben Santopietro, uno dei maggiori esperti in campo di advertising nonché collaboratore alla Luiss e di enti nazionali e regional, ha asserito che la dissociazione dei contenuti costituisce una strategia volta a salvaguardare l’immagine di entrambe le persone coinvolte ed è anche una forma di tutela della reputazione, aspetto cruciale nel mondo del personal branding e del marketing personale, soprattutto in casi come questo.

Veronica Gentili, esperta di social media marketing e tra i 50 professionisti del settore più influenti al mondo nell’Ad Tech secondo AdTech Weekly, ha dichiarato che Fedez vorrebbe evitare un effetto alone sul piano reputazionale.

Fedez e Chiara Ferragni smentiranno queste voci di crisi, com’è già successo di recente, oppure davvero stanno attraversando un periodo difficile e delicato? Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!