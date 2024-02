Diletta Leotta e Loris Karius si sposano: matrimonio in arrivo per la conduttrice televisiva italiana e il portiere tedesco del Newcastle. A sei mesi dalla nascita della loro figlia Aria, la coppia vip del jet set europeo è pronta al fatidico “sì”. La bellissima notizia è stata annunciata dalla presentatrice sportiva italiana sul suo profilo Instagram ufficiale: «Vi devo dire una cosa.., I said yes!». Ha detto sì alla proposta di nozze del suo principe azzurro.

«Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia!», ha scritto sui social la conduttrice tv. «Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando».

In effetti la proposta di matrimonio risale alla scorsa estate quando Diletta era incinta di Aria, come documentano le foto social condivise con i suoi follower, e sfoggiava oltre al pancione anche uno sfarzoso anello di brillanti.

Al momento non sono stati svelati i dettagli delle nozze: non si sa nulla né sulla data né sul luogo della cerimonia nuziale. Il lieto evento si celebrerà in Sicilia, terra nativa di Diletta, oppure in Germania da Loris?

Diletta e Loris stanno insieme da oltre un anno e mezzo. Si sarebbero conosciuti in Inghilterra durante uno dei viaggi-studio della conduttrice per migliorare il suo inglese. La storia con Loris è subito sembrata quella giusta. Tanto che a dicembre 2022 la conduttrice tv Diletta Leotta è passata alle presentazioni in famiglia. Ora sono felicissimi ed entusiasti per la nascita della prima figlia e per il matrimonio.

