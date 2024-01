Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano. Matrimonio in Toscana per la bellissima e sensuale coppia vip del jet set nazionale. Dopo diversi rinvii per motivi differenti, ora fanno davvero sul serio. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono pronti al fatidico sì. Le nozze vip sono in programma per quest’anno, ma la sorella minore della celebre stilista, imprenditrice e showgirl argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez non ha voluto fornire molti dettagli sul giorno più bello della sua vita.

Tra alti e bassi, come succede in qualsiasi coppia innamorata, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non vedono l’ora di unirsi in matrimonio. Le crisi di coppia sono ormai alle spalle e anche le vecchie polemiche. Fervono i preparativi di nozze e la soubrette ha voluto condividere con i suoi followers di Instagram un dettaglio importante sul giorno del matrimonio. Vale a dire? Il luogo delle nozze.

«Sto vivendo un mix di emozioni che sono difficili da descrivere – ha sottolineato Cecilia Rodriguez nelle sue Instagram stories -. Ma sono davvero molto felice, potete notarlo dai miei occhi e dal mio sorriso. Adesso però vi spiego perché vorrei sposarmi in Toscana. L’anno scorso, io e Ignazio abbiamo fatto un viaggio in Maremma, in Toscana e lì abbiamo visto che c’è una campagna che ricorda molto la mia Argentina. Si tratta di una campagna che però somiglia anche molto a Trento, dove ha vissuto Ignazio. Quindi mi piacerebbe unire questi due mondi. Per questo ritengo che la Toscana sia il posto perfetto per il matrimonio».

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono pronti a fare il grande passo e questa volta sembrano esserci tutti i buoni propositi per festeggiare il lieto evento.

