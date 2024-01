Antonella Fiordelisi è tornata single: amore finito con Guglielmo Vicario, Fabrizio Corona svela i motivi clamorosi

Antonella Fiordelisi è tornata single: amore finito con il portierone della Nazionale italiana di calcio e del Tottenham Guglielmo Vicario. I due non avevano mai confermato la loro relazione d’amore, ma ora la testata giornalistica di Fabrizio Corona Dillinger News ha svelato tutti i motivi e anche il clamoroso scoop. Vale a dire? Corona ha rivelato che Vicario ha chiuso ogni rapporto con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip perché è in love con la conduttrice sportiva Eva Gini.

Tra Antonella Fiordelisi e Guglielmo Vicario è già finita

Verrebbe da dire che questo amore non è mai sbocciato. Un amore forse mai nato. A rivelare il presunto tradimento di Guglielmo Vicario è Dillinger News che ha pubblicato delle foto in cui si vede chiaramente il portiere del Tottenham in compagnia della giornalista sportiva Eva Gini, mentre si scambiano un passionale bacio sulle labbra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guglielmo Vicario (@guglielmovicario)

L’ex gieffina vip Antonella Fiordelisi non ha commentato le foto del bacio e ha continuato a vivere la sua vita come se nulla fosse, tra palestra e uscite con gli amici, ma di certo non ci saranno più viaggi a Londra per incontrare il portierone della Nazionale italiana di calcio.

Eva Gini, giornalista sportiva, è uno dei volti di punta di Sport Mediaset e di recente è conduttrice di Sport Italia. Sulla sua vita privata, Eva è sempre molto riservata e non ha commentato gli ultimi gossip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Gini (@evagini)

Soltanto alcune settimane fa aveva parlato di Guglielmo Vicario, senza però mai citarlo espressamente, durante un’intervista a Fanpage: “Ho deciso di procedere per vie legali, ho letto troppe sciocchezze sul mio conto. La storia con Antonino Spinalbese che mi è stata attribuita è totalmente fake. L’unica cosa vera, tra quelle circolate, è il fatto che finalmente, dopo 6 mesi, sto frequentando un’altra persona. Questo ragazzo, poverino, si è ritrovato a dover dar fronte a tag, messaggi, di tutto. Ha dovuto leggere anche che hanno speso parole orribili nei miei confronti, senza motivo. Antonino l’ho visto solo in amicizia ma non c’è mai stata alcuna notte romantica, diversamente da quanto ho letto in giro. Mi sono stati attribuiti numerosi flirt ma posso garantire che dal momento in cui è finita con Edoardo Donnamaria, non sono mai stata con nessun altro. Niente flirt, niente frequentazioni, nulla di nulla. Tutto quello che circola è fake”.

Ora però Antonella è tornata single. La sua brevissima storia d’amore con il numero 1 del Tottenham è già giunta al capolinea…