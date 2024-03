Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sposi: gli ultimi preparativi per il matrimonio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti per il grande passo. Il matrimonio è ormai vicinissimo per la coppia vip. Le nozze sono dietro l’angolo. Dopo diversi rinvii per motivi differenti, ora fanno davvero sul serio. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono pronti al fatidico sì. Le nozze vip sono in programma per il 30 giugno 2024. Dopo ben 7 anni d’amore, tra alti e bassi come capita d’altronde ad ogni coppia, Ignazio e Cecilia diventeranno marito e moglie.

Le crisi di coppia sono ormai alle spalle e anche le vecchie polemiche. Ora fervono i preparativi di nozze. Tutti gli ultimi dettagli sul matrimonio vip dell’anno sono stati svelati al settimanale di cronaca rosa Chi.

La damigella d’onore della sposa sarà la celebre sorella Belen Rodriguez. I testimoni di nozze dell’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi saranno suo fratello, Jeremias, e il suo migliore amico; mentre; i testimoni di Ignazio saranno suo fratello e sua sorella. Il primogenito di Belen e Stefano De Martino porterà le fedi ai due sposi. «Alcuni compiti ce li siamo divisi: il menù è andato a provarlo lui perché, lo stesso giorno, dovevo provare l’abito», ha spiegato la modella e showgirl alla rivista di gossip e attualità.

La coppia vip dello show business nazionale, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, ha arruolato un wedding planner e la cerimonia nuziale si terrà in Toscana. «Abbiamo scelto un borgo in collina, a venti minuti da Firenze… La cosa bella di questo posto è che mi ha fatto ricordare la campagna di Ignazio e quella dell’Argentina, rappresenta l’unione dei nostri due mondi», ha spiegato Cecilia.

Sono attesi circa duecento invitati per il lieto evento, mentre nella vigilia del grande giorno i due faranno una cena più intima con i parenti più stretti.