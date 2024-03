Veronica Peparini è diventata mamma di due gemelle: Andreas Muller al settimo cielo

Veronica Peparini è diventata mamma di due gemelle. Andreas Muller è al settimo cielo. Grande festa per i parenti e amici della coppia vip del jet set nazionale. Dopo una gravidanza non particolarmente agevole, la famosa coreografa del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi ha dato alla luce Penelope e Ginevra. La bellissima notizia è stata diffusa sui social dal neo papà vip.

Veronica Peparini mamma: la gioia infinita di Andreas Muller

“Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco”, ha scritto commosso il ballerino della trasmissione di Mediaset. Boom di like, commenti, auguri e condivisioni per il dolcissimo e tenerissimo scatto social condiviso sul suo profilo Instagram, che lo immortala con le gemelline in ospedale.

La gravidanza difficile di Veronica Peparini

La gravidanza di Veronica Peparini è stata davvero difficile come aveva rivelato lei stessa e il compagno alcuni mesi fa nel salotto tv di Silvia Toffanin, Verissimo.

La compagna di Andreas Muller, Veronica Peparini, aveva spiegato: “Sto meglio, adesso abbiamo passato un periodo particolare, ma tutto sta andando meglio. Sono molto più rilassata dei primi giorni. Ci è preso uno spavento dopo che siamo venuti a Verissimo. Una settimana dopo ci è preso un bel colpo. Adesso però va davvero meglio”.

Per poi rivelare: “Essendo una gravidanza gemellare è già complicata. La mia di più perché ha la possibilità di queste problematiche che possono accadere. La mia era la malattia feto fetale. Le gemelle stanno nella stessa placenta in sacchi divisi. Una delle gemelle può diventare donatrice del sangue all’altra. Il sacco di una è come se si ritirasse e prosciugasse. Non sanno la malattia da cosa è scaturita, ma possono intervenire. Sono gravidanze che vanno monitorate con degli specialisti. Perché è importante prenderle in tempo. Io non ero nella fase acuta, ero all’inizio della malattia. Se uno è nella fase acuta può essere troppo tardi per intervenire. Le bambine però stanno meglio e i liquidi sono quasi ritornati uguali”.

Muller aveva poi rivelato: “Siamo andati a questa visita di controllo dopo che siamo stati da te. Le dottoresse si sono spaventate. Noi siamo sbiancati. Non eravamo esperti in materia. Stava accadendo questa cosa qui, della malattia feto fetale. Ci hanno messo in allerta. Le dottoresse non si aspettavano che sarebbe successo perché tutto stava andando benissimo”.

Ora sono diventati genitori per la prima volta e sono davvero molto entusiasti. Congratulazioni e felicitazioni alla coppia vip e un caloroso benvenuto alle piccole gemelline anche da parte della nostra redazione. Auguri!