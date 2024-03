Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati. Amore già finito per la celebre conduttrice tv svizzera naturalizzata italiana e l’affascinante osteopata e chinesiologo italiano. Dopo neanche sei mesi d’amore, la loro liaison è giunta al capolinea. I rumor si erano diffusi subito dopo la vacanza da single della presentatrice del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, alle Maldive. Non c’era Alessandro Carollo, ma Michelle Hunziker era in compagnia delle figlie e della sua manager. Ora è arrivata la conferma della rottura tra i due.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo: i motivi della rottura

La notizia della fine della liaison tra la conduttrice e il fisioterapista è stata confermata dall’entourage di Michelle e diffusa dal settimanale di cronaca rosa e attualità Chi.

Perché si sono lasciati? Che cosa è successo tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo? Secondo la nota rivista di gossip decisivi per l’addio tra i due sarebbero stati la distanza (lui vive a Roma, lei a Milano vicino a mamma Ineke) e la scelta della conduttrice televisiva di dare priorità alle sue figlie, come se quella relazione la distraesse troppo. La stessa Michelle aveva recentemente detto di voler proteggere la sua famiglia dai gossip.

Si tratta del secondo fidanzato che la presentatrice di Striscia la notizia lascia dopo l’addio al secondo marito Tomaso Trussardi. Se con il celebre cantautore romano Eros Ramazzotti il matrimonio era durato 11 anni (1998-2009) e quello con Tomaso Trussardi quasi 8 (2014-2022), i successivi compagni della showgirl svizzera non sono durati così a lungo. Con Giovanni Angiolini giusto una stagione. Quasi due stagioni con Alessandro Carollo.

Michelle Hunziker e le parole d’amore per il suo ex Tomaso Trussardi

La celebre conduttrice televisiva svizzera naturalizzata italiana ha sempre speso parole di stima per i suoi ex mariti Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, dimostrandosi sempre proattiva e propositiva al di là di quante volte si sia parlato di tradimenti e flirt o di una presunta riconciliazione prima con l’imprenditore e dopo con il cantante.

In una recente intervista Michelle aveva dichiarato che Tomaso Trussardi farà parte della sua vita “per sempre” perché è il padre delle sue figlie. Insieme continueranno a rappresentare una famiglia per Sole e Celeste. “Conta anche come ti separi. Le mie figlie le ho accompagnate, per tutte loro il padre resta un principe”, aveva dichiarato a proposito della reazione delle piccole al settimanale F.