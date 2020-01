Chi è Adriana Volpe? Età, altezza, biografia, carriera, marito e figli

Chi è Adriana Volpe? Conosciuta e famosa al grande pubblico per essere stata una delle conduttrici tv di punta della Rai degli ultimi decenni, Adriana ha deciso di abbandonare la televisione pubblica in seguito alla durissima e violenta querelle mediatico-giudiziaria con il collega Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri. Quanti anni ha? Con chi è sposata? Conosciamola meglio, scoprendo l’età, la data di nascita, l’altezza, la biografia, la carriera, il marito e i figli dell’ex conduttrice televisiva di Mezzogiorno in Famiglia, attrice ed ex modella.

Adriana Volpe – Foto: Facebook

Chi è Adriana Volpe? La biografia

Adriana Volpe in costume: Foto: Facebook

Adriana Volpe è nata a Trento il 31 maggio 1973. Pesa 55 chili, è alta 170 cm e fisico mozzafiato. Ha conseguito la maturità scientifica ed è molto amica alla showgirl Alessia Merz. Adriana è una tifosa sfegatata della Lazio. Per quanto riguarda la cucina va pazza per lo strudel e lo speck. Uno dei suoi segreti di bellezza per una pelle stupenda sono le maschere detox all’argilla.

Chi è Adriana Volpe? La carriera e la vita privata

Adriana Volpe – Foto: Facebook

Dopo la maturità scientifica si è trasferita a Roma. Nel 1990 ha iniziato la sua carriera di modella, sfilando nelle varie capitali della moda: Milano, Parigi, Zurigo, Tokyo. Nell’autunno del 1993 ha fatto il suo debutto televisivo come valletta per il programma del sabato sera di Rai 1 Scommettiamo che…?, versione italiana del popolare programma tedesco Wetten, dass..?, condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Ha poi affiancato Frizzi anche in Prove e provini a Scommettiamo che…?, programma quotidiano legato alla Lotteria Italia e appendice di Scommettiamo che…?. Poi ha vinto il concorso di bellezza ideato da Enzo Mirigliani, Prima Miss dell’anno 1994. Nel 1995 ha debuttato come attrice sul grande schermo, prendendo parte ai film Viaggi di nozze di Carlo Verdone e Croce e delizia di Luciano De Crescenzo. Dopo una parentesi su TMC alla conduzione di un programma per bambini e ragazzi, è tornata in Rai nel 1999 per prendere parte al programma Mezzogiorno in famiglia, dove è rimasta fino al 2009. Dopo la presentazione di molti altri programmi, nel 2004 è entrata nell’Albo dei giornalisti. Da settembre del 2017 è tornata a condurre Mezzogiorno in famiglia fino al 2019 (quando il programma si è concluso). Ha presentato varie serate speciali sulla Rai, ha inciso anche dei brani per beneficienza. Nel 2004 ha posato per un calendario sexy della rivista Panorama. Negli ultimi anni ha preso parte a due reality show: Pechino Express su Raidue e il Grande Fratello Vip 2020 su Canale 5. Adriana Volpe ha lasciato la Rai dopo una dura querelle mediatico-giudiziaria con Giancarlo Magalli.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo un matrimonio durato appena 4 mesi con l’imprenditore Chicco Cangini, il 06 luglio 2008 Adriana ha sposato l’imprenditore Roberto Parli da cui ha avuto la sua prima ed unica figlia: Gisele, nata nel 2011.