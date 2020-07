Chi è Alberto Matano? Altezza, età, biografia, fratelli, Domenica In, TG1 e La vita in diretta

Chi è Alberto Matano? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Alberto Matano è uno dei giornalisti più famosi e stimati del nostro Paese. Volto noto al pubblico specialmente aver condotto il Tg1 delle 20 e per essere stato il presentatore di alcuni programmi televisivi, tra cui La vita in diretta di Raiuno. Alberto è molto seguito anche su Instagram e Facebook. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata.

Alberto Matano – Foto: Facebook

Chi è Alberto Matano? La biografia

Alberto Matano – Foto: Facebook

Alberto Matano è nato a Catanzaro il 9 settembre 1972, sotto il segno zodiacale della Vergine. Alto 168 cm, pesa 70 chili, capelli castani e occhi marroni. Il padre di Alberto è un biologo in pensione con una grande passione per il teatro e la musica. La madre invece è un’insegnante, nota nel suo paese per aver ricoperto negli anni passati i ruoli di sindacalista e assessore. Alberto Matano è stato molto legato a sua nonna Luisa deceduta all’età di 101 anni. Zio di tre nipoti a cui è legatissimo, si è diplomato al Liceo Scientifico del suo paese e dopo si è laureato in Giurisprudenza all’università degli studi di Roma “La Sapienza”.

Chi è Alberto Matano? La carriera

Alberto Matano – Foto: Facebook

Ha iniziato a scrivere del quotidiano l’Avvenire e ha collaborato con l’agenzia televisiva Rete News a Montecitorio. Nel 1996 ha superato la selezione per la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Nel 1998 ha lavorato all’Agenzia ANSA nella redazione di Bloomberg Tv ed è diventato giornalista professionista nel gennaio 1999. Il primo contratto in Rai è al Giornale Radio. Nel 2007 Gianni Riotta l’ha chiamato al TG1 per seguire la cronaca politico-parlamentare e ha ottenuto la nomina a caposervizio della Redazione Interni. Dal 2010 ha condotto l’edizione delle 20:00. Nel 2012 è entrato a far parte del cast di Unomattina Estate con la collega Valentina Bisti. L’anno successivo ha approdato prima al tg delle 13:30, poi all’edizione delle 20:00 ed è diventato il conduttore di Speciale Tg1 in diretta. Ha condotto diversi programmi tv ed eventi in Rai.

Nel marzo 2018 è stato pubblicato per Rai Eri il suo primo libro Innocenti – Vite segnate dall’ingiustizia. Durante i mesi di febbraio e marzo 2019 è stato richiamato a Rai 3 per condurre un late show di intrattenimento: Photoshow. Archiviato il programma, ha partecipato a diverse puntate della quattordicesima edizione di Ballando con le stelle su Rai 1, in qualità di opinionista, alternandosi con altri colleghi.

Dal 9 settembre 2019 è alla conduzione del rotocalco pomeridiano di Rai 1, La vita in diretta, in coppia con la conduttrice Lorella Cuccarini.

Chi è Alberto Matano? La vita privata

Alberto Matano – Foto: Facebook

Alberto Matano è molto riservato e discreto sulla sua vita sentimentale. Non è sposato e non ha figli.